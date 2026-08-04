Hitze und Trockenheit begünstigen weiterhin die Ausbreitung von Flächenbränden. In Troisdorf und Hennef mussten deswegen am Montagabend (3. August) die Feuerwehren ausrücken.

Um kurz nach 18 Uhr geriet ein bewachsener Hang in Hennef-Weingartsgasse in Brand. Da der genaue Einsatzort zunächst unklar war, rückte die Siegburger Feuerwehr aus und übernahm die Löscharbeiten. Betroffen war eine Fläche von rund 100 Quadratmetern. Die Einsatzkräfte erstickten die Flammen und wässerten den Hang ausgiebig, damit er nicht erneut brennen konnte. Die Ziethenstraße, die von Seligenthal nach Allner führt, war währenddessen komplett gesperrt.

Baumstamm und Gräser brannten in der Wahner Heide

Gegen 19.30 Uhr wurden die Troisdorfer und Lohmarer Feuerwehren ebenfalls zu einem Flächenbrand gerufen. Der Einsatzort lag in der Wahner Heide an der Flughafenstraße. Ein am Boden liegender Baumstamm um die umliegenden Gräser waren in Brand geraten.

Die Ehrenamtlichen gaben mehrere tausend Liter Wasser auf die Fläche ab, auch hier vor allem, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Die Kölner Feuerwehr, die ebenfalls alarmiert worden war, konnte wieder umdrehen. Die Flughafenstraße war ab dem Kreisverkehr in Altenrath gesperrt. Für Wälder und Grasflächen gilt jeweils die Warnstufe 4 von 5.