Eine Geburtstags-Spritztour in einem gemieteten Sportwagen endete für zwei junge Männer am Dienstagabend (29. September) im Krankenhaus. Bei Allner war der Wagen gegen einen Gabionenzaun geprallt.

Wie die Polizei berichtet, saßen in dem lindgrünen BMW M3 Competition ein 15-Jähriger und ein 22-jähriges Geburtstagskind. Sie fuhren gegen 21.20 Uhr auf der B478 aus Bröl kommend in Richtung Allner. Kurz vor der Kreuzung mit der Schloßstraße verlor der 22-Jährige offenbar die Kontrolle über den Leihwagen. Dieser krachte in den Gabionenzaun, eine mit Steinen gefüllte Metallbarriere. Diese platzte regelrecht auf, die Steine verteilten sich über die Straße.

B478 blieb bis nach Mitternacht gesperrt

Die beiden Insassen waren nur leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus und half bei bei den Aufräumarbeiten. Die Ehrenamtlichen streuten auslaufende Betriebsstoffe ab und schaufelten die Steine zurück aufs Grundstück. Mit einem Akkuschneider zerlegten sie Teile des verbogenen Metallzauns, damit dieser keine Gefahr mehr darstellte.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Womöglich war der 22-Jährige zu schnell gefahren. Die B478 blieb bis nach Mitternacht gesperrt, weil eine Spezialfirma die Ölspur entfernen musste.