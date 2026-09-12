Unbekannte haben in Hennef in der Nacht auf Samstag (12. September) mehrere Autos in Brand gesteckt. Fünf Fahrzeuge brannten innerhalb einer halben Stunde an vier verschiedenen Orten in der Stadtmitte, in Geistingen und Söven. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern, die Fahndung nach dem oder den Tätern blieb erfolglos.

Zeugen meldeten einen lauten Knall in der Nähe einer Pfarrkirche

Gegen 1.10 Uhr wurden die Ehrenamtlichen zunächst zum Parkplatz der Gesamtschule an der Fritz-Jacobi-Straße. Dort brannten ein VW Passat und ein VW Up. Um 1.23 Uhr meldeten Zeugen einen lauten Knall im Bereich der Pfarrkirche Sankt Simon und Judas. Dort schlugen Flammen aus einem Mercedes-Kleinbus, der neben einer als Trauerhalle genutzten Kapelle parkte. Es brannte im Motorbereich und im Innenraum des Fahrzeugs.

Der Mercedes brannte an der Kirche St. Simon und Judas. Copyright: Marius Fuhrmann

Nur sechs Minuten später wurde auch die Löscheinheit Söven alarmiert, denn am Sportplatz des TV Rott stand ein Renault Clio in Flammen, der völlig ausbrannte. Um 1.30 Uhr, also nahezu zeitgleich, wurde die Feuerwehr „Zur Lorenzhöhe“ in Geistingen alarmiert. Hier brannte ein Opel Zafira in einer Garage, die ebenfalls Schaden nahm. Die Feuerwehr erstickte den Brandherd mit Löschschaum. Zusätzliche Kräfte wurden in Bereitschaft gehalten, doch der vierte Brand war in dieser Nacht der letzte.

Zahlreiche Polizistinnen und Polizisten, auch aus anderen Städten und Kreisen, beteiligten sich an der Suche nach dem oder den Brandstiftern. Gefunden hätten sie jedoch niemanden, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Sie stellte alle fünf betroffenen Autos sicher. Aufgrund der zeitlichen Abfolge ist davon auszugehen, dass der oder die Täter ein Fahrzeug nutzten. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241/541-3521 entgegen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.