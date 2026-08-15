In Hennef-Kurscheid läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz: Nach Polizeiangaben herrscht eine Gefahrenlage. Es bestehe jedoch keine Gefahr für Anwohnerinnen und Anwohner, teilte die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis mit. Der Bereich sei großräumig abgesperrt worden.

Nach Angaben von Radio Bonn sind auch schwer bewaffnete Spezialkräfte vor Ort, zudem kreist ein Polizeihubschrauber in der Luft. Nach ersten Informationen geht es wohl um einen Mann mit einer Schusswaffe, der eine Gefahr darstellen könnte. Die Einsatzkräfte haben dem Bericht zufolge das Wohnhaus des Mannes umstellt. Weitere Informationen waren zunächst nicht verfügbar. (das)