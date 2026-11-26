Das Unternehmen Wenco aus Hennef hat ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Aus einer Pressemitteilung im Auftrag des Unternehmens geht hervor, dass beim Amtsgericht Bonn der Antrag auf Insolvenzverfahren gestellt wurde. Noch gibt es vom Gericht keine offizielle Einleitung des Verfahrens. Ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung wird nicht, wie in den meisten Fällen, durch einen extern bestellten Verwalter durchgeführt, sondern die Geschäftsführung leitet das Verfahren selbst. „Wir übernehmen jetzt die aktive Gestaltung unserer Zukunft und handeln proaktiv, um Wenco zukunftsfähig aufzustellen“, wird Geschäftsführerin Johanna Gärtner in der Mitteilung zitiert. Der Geschäftsbetrieb werde zunächst uneingeschränkt an allen Standorten fortgeführt. Grund für die Insolvenz seien laut Mitteilung unter anderem rückläufige Absätze durch den konjunkturellen Rahmen sowie Konkurrenz durch Non-Food-Discounter.

Betrieb läuft weiter, Sanierung soll Jobs sichern

Der Geschäftsbetrieb werde in allen Geschäftsfeldern fortgeführt, heißt es in der Mitteilung. Auch die Arbeitsplätze der mehr als 500 Beschäftigten sollen laut Mitteilung möglichst erhalten werden. Der andere Geschäftsführer, Nikolaus aus dem Moore, wird jedoch in der Mitteilung auch so zitiert: „Unser primäres Ziel ist es, Wenco durch eine konsequente Fokussierung auf profitable Geschäftsfelder und eine Anpassung unserer Kostenstruktur zu sanieren.“ Für die Sanierung habe sich die Geschäftsführung laut Mitteilung der Rückendeckung der Gesellschafter versichert.

Löhne für drei Monate finanziert

Für eine Übergangszeit haben die Beschäftigten wohl keine Gehaltseinbußen zu befürchten. Die Mitteilung betont, dass zum Zeitpunkt der Antragstellung keine Rückstände bei Löhnen, Gehältern oder Sozialversicherungsbeiträgen bestünden. Ein Teil des Insolvenzverfahrens ist auch eine Finanzierung der Löhne für drei Monate, ab dem Antrag, also sofort, bis zur tatsächlichen Eröffnung des Insolvenzverfahrens.

Sanierungsplan muss dem Gericht vorgelegt werden

Dass die Geschäftsführung beim Amtsgericht Bonn ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt hat, setzt einen umfangreichen Sanierungs- und Finanzierungsplan voraus, der mit vorgelegt werden muss. Sollte dieser Plan plausibel sein, kann das Gericht ihn nur begründet ablehnen, etwa wenn für Gläubiger ein Nachteil entsteht oder die Finanzierung nicht stichhaltig dargelegt wurde.

Investoreneinstieg wird geprüft

Laut Mitteilung suche man neben der operativen Sanierung auch nach strategischen Lösungen, so werde der Einstieg von Investoren geprüft. Auf Nachfrage dieser Zeitung wurde man kaum konkreter: „Wir befinden uns derzeit in der Phase der detaillierten Prüfung verschiedener Sanierungsoptionen und strategischer Alternativen. Sobald es hierzu neue, belastbare Informationen gibt, werden wir diese zeitnah kommunizieren. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir über die in der Pressemitteilung genannten Rahmenbedingungen hinaus keine weiteren Detailangaben zu internen Kennzahlen oder spezifischen Standortplanungen machen.“

Das Unternehmen Wenco

Die Wenco GmbH & Ko KG mit Standorten in Hennef und Essen sowie Aktivitäten in Österreich übernimmt für Supermärkte und Drogerien die Beschaffung, Logistik und weitere Dienstleistungen rund um Non-Food-Artikel.