Von Paris bis Dubai: Technik aus Neunkirchen-Seelscheid

Was verbindet den Louvre in Paris, den Panamakanal und die künstliche Palmeninsel vor der Küste Dubais mit Neunkirchen-Seelscheid? An allen drei Orten kommt nach Angaben der Homa Pumpenfabrik Technik aus dem Rhein-Sieg-Kreis zum Einsatz. Angefangen hat das Unternehmen vor 80 Jahren als Reparaturwerkstatt für Elektromotoren. Heute ist der Pumpenhersteller in mehr als 100 Ländern vertreten und beschäftigt an seinem Hauptsitz in Neunkirchen-Seelscheid knapp 300 Menschen. Das Unternehmen befindet sich in dritter Generation in Familienbesitz.

Von der Reparaturwerkstatt zum Anlagenbauer

Wenige Jahre nachdem Hans Hoffmann 1946 seine Reparaturwerkstatt gegründet hatte, begann der Betrieb, selbst Elektromotoren herzustellen. Mit der Spezialisierung auf Tauchmotorpumpen im Jahr 1950 legte Hoffmann den Grundstein für das heutige Geschäft. Zu Pumpen für die Abwasserförderung kamen über die Jahrzehnte Produkte für Landwirtschaft und Gebäudetechnik hinzu. Inzwischen stellt Homa nicht nur Pumpen her, sondern auch die dazugehörige Steuerungstechnik sowie ganze Anlagen zum Sammeln und Fördern von Abwasser.

Wachstumsmarkt Asien

Wachstumsmöglichkeiten sieht das Unternehmen insbesondere in Asien. In Ländern wie Indien steigt mit der wachsenden Bevölkerung und der Ausbreitung der Städte auch der Bedarf an funktionierender Abwasserinfrastruktur. Seit 2021 ist Homa mit einer eigenen Gesellschaft in Malaysia vertreten. In Indien arbeitet der Pumpenhersteller gemeinsam mit seinem Partner Ekki. Dort sollen Produkte entwickelt und hergestellt werden, die auf den Bedarf in Indien und den benachbarten Ländern zugeschnitten sind.

Millioneninvestitionen in Neunkirchen-Seelscheid

Hans Hoffmann (l.) Copyright: HOMA

Trotz der Expansion in Asien setzt das Familienunternehmen weiterhin auf die Produktion in Deutschland. Ein Merkmal des Betriebs ist die hohe sogenannte Fertigungstiefe: Wesentliche Bestandteile der Pumpen und Motoren entwickelt und produziert Homa selbst, statt sie von Zulieferern zu beziehen. Angesichts unsicherer Lieferketten, internationaler Handelskonflikte, Zölle und steigender Transportkosten sieht die Geschäftsführung darin einen strategischen Vorteil.

Fertigungstiefe als Strategie gegen Handelsbarrieren

„Sie schafft Unabhängigkeit von Lieferanten und macht uns widerstandsfähiger gegenüber Lieferkettenproblemen, geopolitischen Veränderungen und zunehmenden Handelsbarrieren“, sagt Geschäftsführer Hans Hoffmann in einer Pressemitteilung zum Firmenjubiläum über die hohe Fertigungstiefe. Die dafür nötigen technischen und handwerklichen Fähigkeiten am deutschen Standort zu erhalten, sei eine bewusste unternehmerische Entscheidung.

Automatisierung und Fachwissen der Beschäftigten

Um auch künftig in Neunkirchen-Seelscheid zu international konkurrenzfähigen Bedingungen produzieren zu können, setzt Homa verstärkt auf Automatisierung. In den vergangenen Jahren habe das Unternehmen einen zweistelligen Millionenbetrag in den Standort investiert. Die Produktionskapazitäten seien dadurch erweitert, Fertigungsabläufe automatisiert und Herstellungszeiten verkürzt worden.

Entscheidend für die Modernisierung der Produktion sei neben der Anschaffung neuer Maschinen auch das über Jahrzehnte im Betrieb erworbene, unersetzbare Fachwissen. Die Beschäftigten würden daher in die Entwicklung neuer Fertigungsabläufe einbezogen und im Umgang mit neuen Technologien geschult. „Dieses Wissen mit modernen Fertigungstechnologien zu verbinden, ist für uns ein entscheidender Faktor, um Produktivität und Qualität gleichzeitig weiterzuentwickeln“, wird Geschäftsführer Michael Sulzbach in der Mitteilung zitiert.