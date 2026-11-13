Nicht überall, wo Kinder besonders viel Unterstützung brauchen, wird der Bedarf auch im Kita-Sozialindex sichtbar. Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Bonn/Rhein-Sieg sieht bei der Einstufung der Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen Schwächen.

Erstmals alle Kitas in NRW bewertet

Nordrhein-Westfalen hat als erstes Bundesland rund 10.800 Kitas anhand von den beiden Kriterien Kinderarmut im Umfeld und dem Anteil der Kinder mit nichtdeutscher Familiensprache bewertet. Der Sozialindex umfasst neun Stufen: 1 steht für die beste, 9 für die schlechteste Ausgangslage. Laut Ministerium geben die Bewertungen auch Hinweise auf Bildung, Sprachkompetenz und Gesundheit der Kinder.

AWO: Belastung wird in Einzelfällen unterschätzt

Zwar könne der Index die sozialen Rahmenbedingungen grundsätzlich nachvollziehbar abbilden, so die AWO. Aber in einzelnen Einrichtungen werde die tatsächliche Belastung unterschätzt. Das betreffe unter anderem Kitas in Eitorf und Sankt Augustin, in denen viele Kinder sowohl von Kinderarmut betroffen seien als auch in Familien aufwüchsen, in denen nicht überwiegend Deutsch gesprochen werde.

Troisdorf und Siegburg mit höheren Indexstufen

Besonders deutlich werden die sozialen Unterschiede im Rhein-Sieg-Kreis beim Blick auf Troisdorf und Siegburg. Dort erreichen im kreisweiten Vergleich viele Kitas höhere Indexstufen. In Troisdorf liegen 15 von 46 erfassten Einrichtungen mindestens auf Stufe fünf, in Siegburg sind es sechs von 23. Der durchschnittliche Stufenwert beträgt in beiden Städten rund 3,8. Zum Vergleich: Im gesamten Rhein-Sieg-Kreis liegt er bei 2,4.

Troisdorf mit Plus-Kitas

Die einzige Kita im Kreis, die der höchsten Stufe neun zugeordnet ist, befindet sich in Troisdorf. Zwei weitere Einrichtungen der Stadt erreichen Stufe sieben. Die Ergebnisse aus dem Kita-Sozialindex entsprechen in weiten Teilen den Erfahrungen des Jugendamtes und der Kita-Fachberatung in Troisdorf, so die Stadt auf Nachfrage. Troisdorf führt demnach bereits seit Jahren regelmäßig eine eigene Sozialraumanalyse sowie eine Kita-Bedarfsplanung durch. „Die besonders belasteten Einrichtungen werden insbesondere durch die Ausweisung als Plus-Kitas, als Familienzentren und als Sprachförderorte mit jeweils zusätzlichen finanziellen Zuschüssen von Land und Kommune gefördert“, so die Pressesprecherin.

Stadt hält Index für „deutlich zu unterkomplex“

In Troisdorf könnten keine Kitas von dem ab August 2027 geplanten Chancen-Kita-Programm des Landes profitieren, heißt es von der Stadt weiter. Zudem bilde der Kita-Index nicht die bestehende Grundlage für die Unterstützung. Dafür sei er „deutlich zu unterkomplex“. Den Angaben zufolge werden viele relevante Indikatoren nicht erhoben und nicht berücksichtigt. „Die bereits erwähnte, eigens erstellte Sozialraumanalyse sowie die auch regelmäßig fortgeschriebene Kita-Bedarfsplanung der Stadt sind hier deutlich aussagekräftiger“, so die Pressesprecherin.

Siegburg und Landesvergleich

In Siegburg liegt die höchst eingestufte Kita auf Stufe sieben. Landesweit befinden sich knapp 28 Prozent der erfassten Einrichtungen in den Stufen fünf bis neun. Im Rhein-Sieg-Kreis sind es gut neun Prozent.

Beispiel „Rasselbande“ in Sankt Augustin-Mülldorf

Dass der Index nicht immer die Situation einzelner Kitas widerspiegele, verdeutlicht die AWO am Beispiel ihrer Einrichtung „Rasselbande“ in Sankt Augustin-Mülldorf. Der Stadtteil vereine sozial benachteiligte Wohnlagen mit traditionellen Wohngebieten und Einfamilienhaussiedlungen. Werde der gesamte Sozialraum statistisch betrachtet, könnten sich die unterschiedlichen Lebensverhältnisse gegenseitig ausgleichen. In der Kita würden jedoch viele Kinder aus wirtschaftlich benachteiligten Wohngebieten betreut, bei denen sowohl das Kriterium Kinderarmut als auch das der Familiensprache zutreffe. Vergleichbare Situationen gebe es nach Angaben des Trägers in jeweils einer Kita in Eitorf und Bonn.

Herdplatte und Eisfach: der Vergleich der AWO

Die AWO vergleicht das mit einer Hand, die gleichzeitig auf einer heißen Herdplatte und in einem Eisfach liege: Im Durchschnitt ergebe sich eine angenehme Temperatur, obwohl die tatsächlichen Bedingungen völlig unterschiedlich seien. Die Kritik richtet sich damit weniger gegen den Index an sich als gegen seine begrenzte Aussagekraft für einzelne Einrichtungen.

Niedrige Werte im ländlichen Osten des Kreises

Deutlich niedriger fallen die Werte im ländlichen Osten des Kreises aus. In Lohmar, Windeck, Much und Ruppichteroth erreicht keine Kita eine höhere Stufe als drei. In Lohmar liegen 18 von 19 erfassten Einrichtungen auf Stufe eins oder zwei, in Windeck sind es zwölf von 13.

So wird der Index berechnet

Für die Einstufung berücksichtigt das Land die Kinderarmut im sozialen Umfeld der Einrichtung sowie den Anteil der betreuten Kinder, die zu Hause überwiegend eine andere Familiensprache als Deutsch sprechen. Beide Kriterien werden gleich gewichtet. Für die Kinderarmut werden Kinder unter sieben Jahren in Familien mit Bürgergeldbezug in einem Umkreis von 500 Metern berücksichtigt. Der Index bewertet ausdrücklich nicht die Qualität der pädagogischen Arbeit.

Chancen-Kitas ab August 2027

Ab August 2027 plant das Land Nordrhein-Westfalen die Einführung sogenannter Chancen-Kitas. Bis zu 150 Einrichtungen sollen jährlich jeweils 60.000 Euro für Kita-Sozialarbeit erhalten.

AWO fordert mehr Geld für das Programm

Auch die AWO unterstützt die geplante Förderung der Chancen-Kitas grundsätzlich. Die vorgesehenen Mittel reichen dem Träger allerdings nicht aus. Wenn zahlreiche Einrichtungen einen hohen Unterstützungsbedarf aufwiesen, aber nur ein begrenzter Teil Geld für zusätzliche Kita-Sozialarbeit erhalte, sei das Programm nicht ausreichend finanziert. Die AWO hofft deshalb auf eine Aufstockung der Fördermittel.