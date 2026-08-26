„Klassenerhalt wäre keine Mondlandung“Neunkirchen-Seelscheid ist bereit für die Premieren-Saison

Siegburger SV 04: Alexander Otto warnt vor übertriebener Erwartungshaltung. Obwohl er den SSV 04 zweimal in Folge auf Rang drei geführt hatte, drückte der Trainer zuletzt ganz bewusst auf die Euphoriebremse. „Streng genommen sind die ersten drei Plätze schon belegt“, sagt er. „Denn gemessen am Kader müssen Merten, Vichttal und Hohkeppel den Aufstieg unter sich ausmachen.“ Seine Elf wolle sich allerdings „möglichst nah dahinter einreihen. Wichtig ist, dass wir Siege nicht als selbstverständlich hinnehmen. Es bleibt dabei: Wir müssen uns jeden Punkt hart erarbeiten.“

Zumal zahlreiche Stammkräfte im Sommer Ade sagten – etwa Abwehrchef Till Weingarten, Kapitän Enes Yilmaz oder Topscorer William McIntosh. Im Gegenzug verpflichteten die 04er hungrige Talente. Drei von ihnen standen im jüngsten Verbandspokal-Match gegen den Ligarivalen Bornheim (3:2) in der Startelf, nämlich Keeper Fabio Braun (18), Innenverteidiger Enno Lang (20) und Torschütze Levi Dang (19).

Gemeinsam fiebert man nun dem Liga-Auftakt gegen den vom Ex-Siegburger Trainer Bünyamin Kilic betreuten SSV Merten entgegen. „Es gibt dankbarere Aufgaben zum Start“, sagt Otto. Zumal er die letzten vier Vergleiche allesamt verlor. Zum ersten Mal geht Alexander Tackie Sai für die Gegenseite auf Torejagd; der Stoßstürmer wechselte im Sommer von Siegburg nach Merten.

Nicolas Westerhoff (oben, von links), Leo Camara, Leon Rosic, Ibish Ibishi, Levin Dang, Denzel Tawiah, Lennoc Dittrich, Tariq-Emad Suleiman, Enno Lang, Trainer Alexander Otto (Mitte, von links), Co-Trainer Luis Spitta, Kelana Mahessa, Nico Kuhbier, Rikiya Ohashi, Fitnesstrainer Jean-Camille Yakeleba, Physiotherapeut Lukas Daskalopoulos, Sportlicher Leiter Tom Caspers, Yuta Sakamaki (unten, von links), Godai Kobayashi, Jonathan Kafu, Jonas Dierke, Dov Baron, Tom Schnörpel, Ju-yong Jo, Vidun Rameswaran und Oliver Gawenda vom Siegburger SV 04. Copyright: Quentin Bröhl

Zugänge: Dov Baron (FC Hennef 05, U 19), Fabio Braun (FC Rheinsüd), Lennox Dittrich (TuS Mondorf), Jonathan Kafu (Fortuna Köln II), Enno Lang (FC Monheim), Denzel Tawiah (Viktoria Rosport), Vidun Rameswaran (eigene U 19), Leon Rosic, Levi Dang (beide FC Hennef), Ibish Ibishi (1. FC Düren), Nicolas Westerhoff (SSVg Velbert).

Abgänge: Tanna Bellear (SpVg Porz), Sebastian Stupp, Mamy Condé (beide SpVg Frechen), William McIntosh (Bonner SC), Till Weingarten (KFC Uerdingen), Michael Vogel (Mondorf), Tim Keil (Allner-Bödingen), Burak Gürbüz (1. FC Spich), Enes Yilmaz (FC Cosmos), Alexander Tackie Sai (Merten), Waiss Ezami (USA), Jens Fikisi (unbekannt).

Tor: Dov Baron, Fabio Braun, Jonas Dierke, Ben Esser. Abwehr: Leo Camara, Lennox Dittrich, Jacob Elliott, Oliver Gawenda, Ju-yong Jo, Jonathan Kafu, Enno Lang, Denzel Tawiah. Mittelfeld: Godai Kobayashi, Kelana Mahessa, Rikiya Ohashi, Vidun Rameswaran, Leon Rosic, Yuta Sakamaki, Tom Schnörpel, Tariq-Emad Suleiman. Angriff: Levi Dang, Ibish Ibishi, Nico Kuhbier, Nicolas Westerhoff.

FC Hennef 05: Die „Rasselbande“ ist noch jünger geworden. Mit einem Durchschnittsalter von 21 Jahren startet Hennef in die Saison. Bezeichnend: Kapitän Ansgar Pflüger ist mit 26 der mit Abstand Älteste im Kader. Betreut wird der „Talentschuppen“ weiterhin von Ex-Profi Nils Teixeira: „Der FC Hennef ist und bleibt eine attraktive Adresse für junge Spieler, die sich weiterentwickeln und für höhere Aufgaben empfehlen wollen.“

Toptalente wie Levi Dang oder Leon Rosic (beide Siegburg 04) hätte der Cheftrainer gerne gehalten, doch zumindest in puncto Kreativität sei die Lücke geschlossen worden. Schließlich habe man mit Ridouan Mohallik (Fortuna Köln II), Azem Memeti (Bergisch Gladbach) und Ümit Kuzu (Ahrweiler) „echte Zockertypen“ verpflichtet. Auch in den unteren Gefilden spürte der FCH Talente auf, etwa Julius Hübgen. Den Zugang vom Bezirksligisten Buisdorf bezeichnet Teixeira als „Spitzentyp. Ich kenne nicht viele Spieler, die mit dem Rad zum Training kommen. Julius marschiert bis zum Umfallen und ist auch für die Kabine ein großer Gewinn.“

Mate Tatishvili winkt Startelf-Einsatz

Innenverteidiger Mate Tatishvili bereitete seinem Coach ebenfalls schon viel Freude. Dem Zugang von RW Erfurt (U19) winkt am ersten Spieltag beim Aufsteiger FC Hürth die Startelf. Im Salus-Park kommt es zu drei schnellen Wiedersehen, denn Burak Mus, Daniel Sopo und Oshomah Ichue wechselten im Sommer allesamt nach Hürth. „Wir gehen dieses Spiel an wie jedes andere: Wir wollen gewinnen“, sagt Mutlu Demir. Eine konkrete Platzierung habe man sich nicht vorgenommen, doch der neue Hennefer Sportchef betont: „Wir müssen uns nicht kleiner machen, als wir sind. Es wäre Quatsch zu behaupten, dass Platz 13 das Höchste der Gefühle sei.“

Saim Delkic (oben, von links), Kenan Karaca, Marten Imping, Matthias Wybierek, Jan Lucas Mowitz, Ricardo Schuh-Abranches, Monir Hassan, Boubaca Kouyate, Linus Daus, Kenny Ölbaum, Kaan Karaduman, Azem Mehmeti, Nathan Kunzika, Trainer Nils Teixeira (Mitte, von links), Co-Trainer Mesih Celik, Betreuer Erik Brammen, Torwart-Trainer Sjard Ridder, Physiotherapeut Lukas Kern, Akeem Bouakran, Mate Tatishvili, Luah Mahessa, Präsident Clemens Wirtz, Vorsitzender Martin Gerards, Sportlicher Leiter Erol Celik, Sportdirektor Mutlu Demir, Ümit Kuzu (unten, von links), Ridouan Mohallik, Leon Ibrahimi, Noah Daas, Jul-Amin Bouakran, Ansgar Pflüger, Moritz Hellwig, Philipp Köhl, Julius Hübgen, Yehor Kokut und Lukas Kubek vom FC Hennef 05. Copyright: Quentin Bröhl

Zugänge: Jul Amin Bouakran, Noa Veselinovic, Boubaca Kouyate, Saim Delkic (alle eigene U 19), Mate Tatishvili (RW Erfurt, U 19), Ricardo Schuh-Abranches, Ümit Kuzu (beide Ahrweiler), Linus Daus, Azem Memeti (beide SV Bergisch Gladbach), Ridouan Mohallik (Fortuna Köln II), Kaan Karaduman (FC Monheim), Julius Hübgen (TuS Buisdorf), Marten Imping (SC Ossendorf), Monir Hassan (SSV Merten).

Abgänge: Kai Schusters (Eintracht Hohkeppel), Abdul-Wahid Bancé (SSV Merten), Levi Dang, Leon Rosic (beide Siegburger SV 04), Boran Yörük (Ratingen), Burak Mus, Oshomah Ichue, Daniel Sopo (alle FC Hürth), Deniz Gönen (TuS Mondorf), Fabian Ernst (Neunkirchen-Seelscheid), Luca Wilsing (TuS Köln rrh), Lukas Harden (Karriereende).

Tor: Jul Amin Bouakran, Moritz Hellwig. Abwehr: Akeem Bouakran, Linus Daus, Kenan Karaca, Boubaca Kouyate, Lukas Kubek, Nathan Kunzika, Kenny Oelbaum, Ansgar Pflüger, Ricardo Schuh-Abranches, Mate Tatishvili, Noa Veselinovic. Mittelfeld: Saim Delkic, Julius Hübgen, Marten Imping, Kaan Karaduman, Philipp Köhl, Luah Mahessa, Ridouan Mohallik. Angriff: Monir Hassan, Ümit Kuzu, Azem Memeti, Jan Lucas Mowitz, Matthias Wybierek.

FSV Neunkirchen-Seelscheid: Der FSV ist gekommen, um zu bleiben. „Wir haben einfach Bock auf die erste Mittelrheinliga-Saison der Vereinsgeschichte“, sagt Trainer Christoph Gerlach. „Grundsätzlich bin ich überzeugt davon, dass wir die nötige Reife mitbringen.“ Nicht zuletzt im Umgang mit Niederlagen: „Wir werden auch mal längere Durststrecken erleben – und genau in diesen Phasen dürfen wir weder unsere Überzeugung noch den Spaß verlieren. Das halte ich für die größte Challenge.“

Der Klassenerhalt wäre ein toller Erfolg, aber eben auch keine Mondlandung Christoph Gerlach, Trainer des FSV Neunkirchen-Seelscheid

Der Coach setzt nicht nur auf die große Widerstandsfähigkeit seiner Elf, sondern auch auf individuelle Klasse. Spieler wie Flügelstürmer Nils Stephan oder Rechtsverteidiger Jona Ehses hätten „zweifellos Oberliga-Format“. Dasselbe gilt für ein Duo, auf das der FSV vorerst verzichten muss. Denn schon vor dem Auftakt am Sonntag (bei Fortuna Köln II) musste der Landesliga-Meister zwei herbe Rückschläge hinnehmen: Während Linksverteidiger Tom Wieschebrock wegen eines Kahnbeinbruchs noch etwa acht Wochen lang ausfällt, zog sich Toptalent Kjell Simnonia beim „Blitzturnier“ in Merten einen Schienbeinbruch zu.

Die Lücke in der Viererkette dürfte Matteo Gödtner (Bonner SC, U19) schließen; Zugänge wie er nähren die Hoffnung auf eine erfolgreiche Premieren-Saison. Gerlach betont: „Der Klassenerhalt wäre ein toller Erfolg, aber eben auch keine Mondlandung.“

Patrick Busch (oben, von links), Leander Hellwig, Jona Ehses, Marc Schneider, Nils Stephan, Tom Wieschebrock, Niklas Krämer, Tim Dreilich, stellvertretender Sportlicher Leiter Volker Heinen (Mitte, von links), Betreuer Jürgen Schulz, Fabian Ernst, Michael Hermanni, Matteo Gödtner, Torwart-Trainer Philipp Schlömann, Co-Trainer Rico Heinen, Trainer Christoph Gerlach, Tim Lorbach (unten, von links), Dimitrios Mpozardenis, Achilleas Kerasovitis, Simon Stokowy, Oskar Frielingsdorf, Konstantinos Chatzinikolaou, Philipp Schulz und Andre Jung vom FSV Neunkirchen-Seelscheid. Copyright: Quentin Bröhl

Zugänge: Oskar Frielingsdorf, Fabian Goller (beide eigene Reserve), Matteo Gödtner (Bonner SC, U 19), Achilleas Kerasovitis, Konstantinos Chatzinikolaou (beide SF Troisdorf, U 19), Andre Jung (Wahlscheider SV), Luca Koch (TuS Königsdorf, U 19), Fabian Ernst (FC Hennef 05).

Abgänge: Daniel Helmann (1. FC Spich), Paul Orfgen, Micha Schmitz, Florian Diehl (alle Karriereende), Lukas Struzyna (SSV Bornheim), Philipp van Elst (VfR Hangelar), Leander Hellwig, Rico Heinen (beide Pause).

Tor: Simon Stokowy, Oskar Frielingsdorf. Abwehr: Michael Hermanni, Patrick Busch, Fabian Goller, Matteo Gödtner, Achilleas Kerasovitis, Jona Ehses, Tom Wieschebrock, Andre Jung, Konstantinos Chatzinikolaou, Ole Stephan. Mittelfeld: Christopher Mai, Tim Dreilich, Philipp Schulz, Dimitrios Mpozardenis, Jonas Friesen, Luca Koch, Tim Lorbach, Moritz Tel, Kjell Simnonia, Nils Stephan. Angriff: Fabian Ernst, Marc Schneider, Niklas Krämer.

1. Spieltag: Fr., 19.30 Uhr: VfL Vichttal – 1. FC Düren. So., 15.15 Uhr: FC Hürth – FC Hennef 05, 15.30 Uhr: Eintracht Hohkeppel – Wegberg-Beeck, SpVg Frechen – TuS Zülpich, Siegburger SV 04 – SSV Merten, Lindenthal-Hohenlind – SpVg Porz, SSV Bornheim – BW Königsdorf, Fortuna Köln II – Neunkirchen-Seelscheid.