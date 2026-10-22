Wenn die Drachenfelsbahn im November ihre umfangreichen Instandsetzungsarbeiten an Fahrzeugen und Strecke beginnt, bleibt ihr Betrieb in der Adventszeit dennoch nicht stehen. An den Wochenenden vom 28. November bis zum 20. Dezember 2026 bringt die Bahn Gäste wie gewohnt zum Weihnachtsmarkt auf Schloss Drachenburg und bis zur Bergstation auf dem Drachenfels.

Termine der Sonderfahrten

Konkret fahren die Sonderfahrten am 28. und 29. November, am 5. und 6. Dezember, am 12. und 13. Dezember sowie am 19. und 20. Dezember.

Die erste Bergfahrt startet um 12 Uhr, die letzte um 19.45 Uhr. Die Bahn fährt alle 15 Minuten: zur vollen und halben Stunde mit einem Doppelzug, um Viertel nach und Viertel vor mit einem Einzelwagen. Bei großem Andrang müssen Besucher mit Wartezeiten rechnen, weshalb sich eine frühzeitige Planung lohnt.

Tickets für die Fahrt

Tickets erhalten Interessierte bevorzugt im Online-Ticketshop der Drachenfelsbahn. Alternativ gibt es Ticketautomaten in der Tal- und in der Bergstation, wobei dort derzeit nur Barzahlung möglich ist. Online und an den Automaten sind ausschließlich Einzeltickets erhältlich. Familien- und ermäßigte Tickets, auch für Menschen mit Behinderung, werden nur am besetzten Ticketcounter verkauft, der an den Sonderfahrttagen von 13 bis 18 Uhr geöffnet ist.

Ein Kombiticket für Drachenfelsbahn und Schloss Drachenburg gibt es nicht. Die Eintrittskarten für Schloss Drachenburg sind bereits ausverkauft. Die historische Burgruine Drachenfels auf dem Gipfel ist ganzjährig ohne feste Öffnungszeiten zugänglich, der Eintritt ist kostenlos. Dies gilt auch für das Drachenfelsplateau mit seiner Aussichtsplattform. (tis)