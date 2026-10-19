Vom Hobby zum Beruf

Schon als Kind begann Jannik Alfter Sammelkarten zu sammeln und zu tauschen. Im Jahr 2020 machte der 32-Jährige daraus einen Beruf und startete bei ebay mit dem Verkauf von Pokémon-, Magic-, Yu-Gi-Oh!- und Sportkarten sowie Zubehör. Dafür brauchte er vor allem eins: Fachwissen.

„Durch sehr viel Zeitaufwand habe ich ein großes Fachwissen aufbauen können“, sagt er. Aus den Tauschrunden mit anderen Sammlern ist der Online-Shop Crocus Cards geworden. Weil das Lager aus allen Nähten platzt, zieht Alfter nun in größere Räume nach Königswinter.

Das alte Lager wird zu klein

Den Schritt zum Handel begründet er so: „Es begann alles mit dem Tauschen von Karten, da man dort aber auch schnell an seine Grenzen kommen kann, habe ich mich für den gewerblichen Handel entschieden.“ Über die Jahre wuchs der Lagerbestand stetig. Das alte Lager wurde zu klein, um weiter wachsen zu können. Alfter suchte zunächst in seiner Heimat Bonn nach einer passenden Fläche, wurde dort aber nicht fündig. Über Kontakte kam er schließlich an das neue Lager in Königswinter. Für ihn hat das einen angenehmen Nebeneffekt: „Weit fahren muss ich dafür zum Glück nicht.“ Noch führt Alfter sein Geschäft allein. Wareneinkauf, Buchhaltung, Kundensupport, Streams und Versand erledigt er selbst.

Herausforderung Versand: Hilfe soll kommen

Die größte Herausforderung ist dabei der Versand aller Artikel, die im Stream verkauft werden. Die richtigen Prioritäten im Tagesgeschäft zu setzen, sei ebenfalls nicht leicht. Im neuen Lager sollen deshalb Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazukommen, die ihn entlasten. Allein in diesem Jahr verkaufte er bei eBay mehr als 20.000 Artikel.

Livestreams als Herzstück des Geschäfts

Jannik Alfter im Porträt Copyright: Leona Steinbock / Faktor 3

Das Herzstück des Geschäfts sind heute die Livestreams auf eBay Live. Alfter hat sein gesamtes Tagesgeschäft darauf ausgerichtet. Im Vorfeld wählt er ein Hauptthema aus, etwa das Öffnen eines besonderen „Displays“ mit Pokémon-Booster-Packs, einen sogenannten „Livebreak“ oder „Boxbreak“. Dabei öffnet er die Packs live vor den Zuschauern, die gemeinsam erleben, welche besonderen Karten gezogen werden. Meist kombiniert er Einzelkarten, Livebreaks und verschlossene Originalware. Die Highlights kündigt er vorab auf seinen Social-Media-Kanälen an.

Anfangs streamte Alfter vier bis fünf Stunden pro Woche, heute sind es 15 bis 20 Stunden. Er möchte Crocus Cards weiter wachsen lassen, Mitarbeitende einstellen und noch mehr Menschen für das Hobby begeistern. Ein eigener Raum für die Sammler-Community ist dabei sein größter Wunsch.

Wunsch nach einem Raum für die Community

Dort sollen Livestreams in angenehmer Atmosphäre stattfinden und monatliche Events die Menschen zusammenbringen, die sich bisher meist nur im Chat kennen. Karten tauschen oder damit spielen soll dort ebenso möglich sein wie ein Auftritt von Community-Mitgliedern live vor der Kamera. Umgesetzt werden kann dieser Plan derzeit allerdings nicht, weil es die neuen Mieträume nicht hergeben. Ein neuer Anlauf ist für 2027 geplant.

Königswinter als neuer Standort

Für Alfter ist Königswinter mehr als ein Standort. Seinen Lieblingsort in der Region findet er am Drachenfels und am Rhein im Bonner Umland. Dass Crocus Cards nun in Königswinter wächst, verbindet ihn mit dem Ort, an dem er seine Freizeit verbringt.

Wenn Alfter nicht im Lager oder vor der Kamera steht, kümmert er sich um Einkauf, Buchhaltung und Kundensupport und geht gern Angeln. Ob der Community-Raum tatsächlich 2027 kommt, hängt von geeigneten Räumen ab.

Klar ist: Alfter will die Gemeinschaft, die er digital aufgebaut hat, künftig auch persönlich in Königswinter zusammenbringen.