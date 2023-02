Kommentar TuS Schladern Der richtige Schritt

Windeck – Um es gleich klar vorweg zu sagen: Der SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Bube hat Recht. Der übliche Weg durch die Gremien wird mit dem Beschluss des Windecker Gemeinderates, das Projekt des TuS Schladern, Bodenberg 2.0, sofort und ohne weitere Beratung als Regionale-Projekt einzureichen, nicht eingehalten. Dem Fachausschuss wird keine Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Nicht Recht hat die Windecker SPD dagegen mit ihrem Nein. Viel zu stark ähnelt Bodenberg 2.0 den vor zwei Jahren vorgelegten Plänen des TuS Schladern. Die wurden damals auch im Fachausschuss ausgiebig beraten und am Ende von der Politik klar befürwortet. Gescheitert sind die Pläne aus dem Jahr 2018 an termin- und haushaltstechnischen Fragen. Die Qualität dessen, was die Ehrenamtler des TuS Schladern schon damals erarbeitet hatten, wurde auf Kreis- oder Landesebene gar nicht erst fachlich geprüft. Seine Qualität hat niemand angezweifelt.

Diesmal haben die Verantwortlichen des TuS Schladern die Fachleute der Wirtschaftsförderung beim Rhein-Sieg-Kreis bereits bei der Vorbereitung ihres Konzeptes mit ins Boot geholt. Und siehe da, in Siegburg wird Bodenberg 2.0 durchaus positiv bewertet und entsprechend bei seinem Weg in die Regionale begleitet. Auf die begehrte Adelung durch den C-, den B- und am Ende gar den begehrten A-Stempel samt Zuschüssen, können die Windecker also berechtigt hoffen. Damit wäre dann auch der Weg frei, Finanzierungsmodelle auf den Weg zu bringen.

Angesichts der Konkurrenz in der Regionale-Region Bergisches Rheinland ist Eile geboten. Das Projekt Bodenberg 2.0 schnell einzureichen, ist folgerichtig. Es wegen formaler Bedenken abzulehnen, dagegen fragwürdig.