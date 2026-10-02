Bei einem Verkehrsunfall in Lohmar sind am Donnerstag (1. Oktober) drei Personen verletzt worden. Den Angaben der Polizei zufolge ist es zu dem Unfall am Donnerstagnachmittag gegen 15.40 Uhr auf der Landstraße 288 (L288) gekommen. Ein 54-Jähriger aus Lohmar hatte aus bislang ungeklärten Ursachen die Kontrolle über sein Auto verloren und geriet in den Gegenverkehr.

Das Auto kam nach links von der Fahrspur ab und überfuhr die doppelt durchgezogene Fahrbahnmarkierung, so die Ermittlungen der Polizei. Ein 18-Jähriger aus Rösrath, der mit seinem Audi in der Gegenrichtung unterwegs war, konnte im letzten Moment ausweichen und eine Frontalkollision vermeiden.

Auto schleudert nach Frontalkollision in Leitplanke

Doch bei dem Manöver berührten sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Ein hinter dem Rösrather fahrender 18-Jähriger aus Lohmar konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte mit seinem Hyundai in den entgegenkommenden Audi des 54-Jährigen.

Durch den Zusammenstoß schleuderte der Wagen des Lohmarers über die Fahrbahn und kollidierte schließlich mit der Leitplanke. Der 54-Jährige sowie der 18-Jährige aus Lohmar und dessen Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

L288 nach Unfall gesperrt – Polizei ermittelt

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die L288 auf Höhe der Unfallstelle teilweise gesperrt. Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die L288 auf Höhe der Unfallstelle teilweise gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (jv)