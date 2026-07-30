Der Fahrer eines Ford Focus ist am Donnerstagnachmittag (30. Juli) bei einem Unfall auf der Sülztalstraße in Lohmar leicht verletzt worden. Er war in Fahrtrichtung Rösrath unterwegs. Auf der Gegenfahrspur in Richtung Donrather Dreieck hatte sich ein Stau gebildet. Ein bislang unbekannter Autofahrer überholte die stehenden Fahrzeuge auf der Fahrspur Richtung Rösrath.

Der Focus-Fahrer wich nach rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Er geriet in den Grünstreifen, rutschte durch durch einen Graben und kam knapp einem Baum vorbei. Der Wagen kippte schließlich nach vorn in einen kleinen Bachlauf, das rechte Hinterrad schwebte frei in der Luft.

Der verletzte Autofahrer wurde ins Krankenhaus gebracht

Freiwillige Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten an. Zunächst war unklar, ob der Mann in seinem Auto eingeklemmt war. Doch er hatte sich selbst befreien können. Die Besatzung eines Rettungswagen versorgte ihn, bevor er ins Krankenhaus nach Siegburg gefahren werden konnte.

Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten oder den angerichteten Schaden zu kümmern. Vermutlich handelte es sich um einen Jeep oder einen Skoda, möglicherweise in grauer Farbe. Das amtliche Kennzeichen ist unbekannt. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02241/5413121.

Die Sülztalstraße blieb für mehr als eine Stunde gesperrt

Die Sülztalstraße blieb während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme in beide Richtungen für mehr als eine Stunde gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, der Focus musste von einem Abschleppunternehmer geborgen und abtransportiert werden.