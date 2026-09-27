Partys auf dem Land können mitunter schon mal etwas wilder werden, doch diese Feier wird den Gästen noch lange in Erinnerung bleiben: Auf einem Polterabend in Lohmar hat am Samstagabend ein Bus gebrannt, den Gäste für das Brautpaar gemietet hatten.

Auf dem Hof bei Scheiderhöhe stieg am Samstagabend ein Polterabend mit rund 300 Gästen. Gegen 22.20 Uhr fing der Oldtimer-Bus plötzlich an zu brennen. Derjenige, der die Feuerwehr alarmierte, war der Lohmarer Feuerwehr-Chef höchstselbst. Er war privat auf der Feier. „Ich sah den Rauch aufsteigen und habe den Notruf gewählt.“ Der Bus habe zu dem Zeitpunkt noch näher an der Halle des Hofs gestanden. Mit einem Radlader sei er einige Meter nach vorne geschoben worden.

Feuerwehrleute waren selbst Gäste auf der Party in Lohmar

Einige der Feuerwehrleute waren selbst Gäste auf der Party. Sie liefen zum 200 Meter entfernten Gerätehaus herüber, um ihre Einsatzklamotten überzustreifen und das Löschfahrzeug zu holen. Auch die Kameradinnen und Kameraden aus Wahlscheid wurden alarmiert. Trotz ihres schnellen Eingreifens brannte der Bus völlig aus, zurück blieb ein verkohltes Gerippe.

Obwohl die Feuerwehr schnell löschte, konnte sie den Oldtimer nicht mehr retten. Übrig blieb nur ein verkohltes Gerippe. Copyright: Marius Fuhrmann

Das Gefährt war nicht für den Straßenverkehr zugelassen, transportiert wurde es mit einem Tieflader, war vonseiten der Feuerwehr zu erfahren. Ob es dennoch selbstständig fahren konnte, ist unklar. Die Gäste hatten das Fahrzeug mit Gemälden von Kühen und Botschaften an das Brautpaar verziert und auf dem Oberdeck Bengalos gezündet.

Nach Angaben von Zeugen sei kurz vor dem Ausbruch des Brandes ein größeres Feuerwerk gezündet worden, zudem soll der Bus mit Folie umwickelt worden sein. Die Polizei bestätigte auf Anfrage, dass es ein Feuerwerk gegeben habe, einen Zusammenhang mit dem Feuer konnte sie aber weder bestätigen noch dementieren.

Brautpaar saß während des Brandes in einer Gondel

Die rund 300 Gäste verfolgten die Löscharbeiten interessiert, widmeten sich aber bald schon wieder den Schlagerhits und den Leberkäse-Brötchen in der Scheune. Das künftige Brautpaar saß zum Zeitpunkt des Brandes in einer Gondel fest, die an einem landwirtschaftlichen Gefährt befestigt war – wohl um das Feuerwerk zu bestaunen.