Zwei Radfahrer haben einem 65-jährigen Autofahrer am Sonntagvormittag das Leben gerettet. Gegen 10.25 Uhr war ein Autofahrer aus Richtung Siegburg kommend die Hauptstraße entlang gefahren. Wie die Polizei berichtet, soll der BMW am Kreisverkehr plötzlich beschleunigt haben, das Fahrzeug prallte gegen einen Baum und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen. Der Aufprall war so stark, dass der rund 25 Zentimeter dicke Baum umfiel und ihn schützende Metallgitter aus der Verankerung gerissen wurde.

Die Feuerwehr sperrte den Kreisverkehr vor dem Rathaus und zersägte den Baum

Zwei Radfahrer wurden Zeugen des Unfalls, einer von ihnen ist der Polizei zufolge Rettungssanitäter. Die beiden zogen den bewusstlosen Fahrer aus dem Auto und begannen ihn zu reanimieren. Der Rettungsdienst übernahm, nachdem er eingetroffen war. Ohne die schnelle Hilfe der Zeugen wäre der Mann wohl verstorben, hieß es an der Unfallstelle. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr sperrte den Kreisverkehr vor dem Rathaus und zersägte den Baum. Der Bauhof entsorgte das deformierte Gitter. Das Auto wurde abgeschleppt. Warum der Mann gegen den Baum geprallt war, ist unklar. Wahrscheinlich ist ein medizinischer Notfall.