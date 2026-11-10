Seit 20 Jahren sorgt die BürgerStiftungLohmar dafür, dass Kinder und ältere Menschen in der Weihnachtszeit beschenkt werden.

Mehr als 3000 Präsente sind seit 2006 auf diese Weise zusammengekommen. Nun verändert die Stiftung ihre traditionelle Weihnachtsaktion: Statt einzelner Geschenke sollen künftig besondere Erlebnisse ermöglicht werden, die den Beschenkten lange in Erinnerung bleiben.

Unter dem Namen „Engel für Ältere und kleine Engelchen“ sammelt die Stiftung dafür Spenden. Jedes Jahr sollen zwei Projekte ausgewählt und mit Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger finanziert werden. Für 2027 stehen bereits erste Vorhaben fest.

Literaturprojekt für Grundschulkinder

Für Kinder der Grundschule Lohmar ist ein Literaturprojekt mit einer Kinderbuchautorin geplant. Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler nicht nur ein eigenes Buch mit persönlicher Widmung erhalten, sondern auch selbst aktiv werden.

Gemeinsam gestalten sie ein Bühnenbild und übernehmen die Moderation einer Veranstaltung. Die Stiftung möchte damit die Freude am Lesen fördern und zugleich die Fähigkeiten der Kinder im Lesen und Schreiben stärken.

Ein bunter Nachmittag in der Villa Friedlinde

Auch für ältere Menschen ist ein gemeinsames Erlebnis vorgesehen.

In der Villa Friedlinde soll 2027 ein abwechslungsreicher Nachmittag stattfinden. Auf dem Programm stehen nach den Vorstellungen der Stiftung Akrobatik, Zauberkunst oder Comedy. Kaffee, Kuchen und ein Glas Sekt sollen den Nachmittag ergänzen. Im Mittelpunkt steht die Möglichkeit, gemeinsam zu lachen, zu staunen und Zeit miteinander zu verbringen.

Neuer Schwerpunkt nach zwei Jahrzehnten

Mit dem neuen Konzept reagiert die Bürgerstiftung auch auf eine Entwicklung, die sie begrüßt: Inzwischen beteiligen sich nach Angaben der Stiftung zahlreiche weitere Organisationen und Geschäfte in Lohmar an Weihnachtsaktionen für Menschen mit geringem Einkommen. „Und das ist auch gut so“, sagt Geschäftsführerin Gabriele Willscheid. Deshalb wolle die Stiftung nach zwei Jahrzehnten einen anderen Schwerpunkt setzen. Statt materieller Dinge sollen künftig gemeinsame Erfahrungen verschenkt werden.

Aufruf an das Engelteam

Willscheid hofft, dass die bisherigen Unterstützer der Aktion auch das neue Konzept mittragen. Gemeinsam mit Stiftungsvorsitzender Renate Krämer wirbt sie dafür, Teil des sogenannten Engelteams zu werden. „Hier bei uns in Lohmar wohnen so viele empathische Menschen mit dem Herz auf dem rechten Fleck, die gerne helfen und anderen eine Freude machen wollen“, sagt Willscheid.

Stiftung hofft auf Unterstützung aus Lohmar

Wer die beiden Projekte für 2027 unterstützen möchte, kann an die BürgerStiftungLohmar spenden. Überweisungen sind auf das Konto mit der IBAN DE59 3706 9520 2106 7190 15 möglich.

Als Verwendungszweck sollte „Engel für Ältere“ oder „Für kleine Engelchen“ angegeben werden. Spenden sind außerdem per PayPal möglich. Wer lieber vor Ort spendet, kann dies bei Rammes Grünland, der Kreissparkasse und der VR-Bank in Lohmar-Ort sowie beim Headclub an der Hauptstraße 64 tun.

Weitere Informationen und Kontakt

Weitere Informationen zur Aktion gibt es unter www.buergerstiftunglohmar.de/engel. Fragen beantwortet Gabriele Willscheid unter 02246 9481158 oder per E-Mail an info@buergerstiftunglohmar.de. (roa)