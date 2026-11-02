Hans Günther van Allen ist gestorben. Der frühere Bürgermeister und Ehrenbürger der Stadt hat die Entwicklung Lohmars über Jahrzehnte mitgeprägt. Die Lohmarer Grünen, denen van Allen lange angehörte, würdigen ihn als engagierten und zugewandten Kommunalpolitiker, dem das Gemeinwohl und das Zusammenleben in seiner Heimatstadt am Herzen lagen.

Bürgermeister von 1975 bis 1984

Van Allen wurde 1975 zum Bürgermeister der damals noch jungen Stadt gewählt. Das Amt übte er bis 1984 aus. In diese Zeit fiel ein wichtiger Abschnitt der kommunalen Entwicklung. Zu den Vorhaben, für die er Impulse setzte, gehörte das Schul- und Sportzentrum am Donrather Dreieck. Sein Wirken beschränkte sich jedoch nicht auf die Jahre an der Stadtspitze. Auch nach dem Ende seiner Amtszeit blieb er in Lohmar aktiv und engagierte sich in verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens.

Verantwortungsbewusstsein und Gestaltungswille

Die Grünen beschreiben van Allens Lebensweg als geprägt von Verantwortungsbewusstsein und Gestaltungswillen. Dahinter habe die Überzeugung gestanden, dass eine lebendige Stadt Menschen brauche, die sich einbringen und Veränderungen anstoßen.

Dieses Verständnis habe sich in seinem Engagement für Vereine und Initiativen ebenso gezeigt wie in seiner kommunalpolitischen Arbeit.

Einsatz für Geschichte, Kultur und Europa

Besonders beschäftigten ihn nach der Darstellung der Grünen die Geschichte und Kultur der Stadt. Van Allen gründete den Heimat- und Geschichtsverein und gab den Anstoß zum Lohmarer Blasorchester. Auch beim Gemeindesportbund wirkte er mit. Darüber hinaus engagierte er sich für das Stadtmarketing und die europäische Verständigung. Im Partnerschaftsverein PLuS Europa setzte er sich für den Austausch über Ländergrenzen hinweg ein.

Ehrenbürger der Stadt Lohmar

Auch in der Kommunal- und Kreispolitik übernahm van Allen Verantwortung. Später widmete er sich der Seniorenvertretung und der Förderung der Seniorenarbeit. Die Bandbreite seines Engagements wurde durch mehrere Auszeichnungen gewürdigt. Dazu zählen das Bundesverdienstkreuz und die Ehrenbürgerwürde der Stadt Lohmar.

Verbindung zu Claudia Wieja

Eine besondere Verbindung bestand zu Claudia Wieja, die später ebenfalls Bürgermeisterin wurde. Van Allen habe ihre Wahl ausdrücklich begrüßt, heißt es in der Mitteilung der Grünen. Während ihrer fünfjährigen Amtszeit seien beide regelmäßig über die Entwicklung Lohmars, kommunalpolitische Fragen und die Herausforderungen der Stadt in den Austausch getreten. Die Gespräche seien von gegenseitigem Interesse und einer gemeinsamen Verbundenheit mit Lohmar geprägt gewesen.

Wieja erklärte für Bündnis 90/Die Grünen Lohmar, die Partei sei dankbar, van Allen viele Jahre in ihren Reihen gehabt zu haben. Seine Erfahrungen und Ideen seien für die Stadt und die Menschen, die sich dort engagierten, wertvoll gewesen. Er habe gezeigt, wie viel ein Einzelner bewegen könne, wenn er Verantwortung übernehme und sich mit Überzeugung für seine Heimatstadt einsetze.

Mitgefühl für die Familie

Die Grünen bekundeten ihr Mitgefühl gegenüber der Familie des Verstorbenen und allen Menschen, die ihm nahestanden. In Erinnerung bleibe ein Politiker, der sein Engagement auch nach seiner Amtszeit fortgesetzt und die Entwicklung Lohmars auf vielen Feldern begleitet hat. (tis)