Die L 269 in Niederkassel war am Freitagabend viele Stunden gesperrt. Grund dafür war ein Betonmischer, der seine Ladung verloren hatte. Die Feuerwehr wurde um kurz nach 18 Uhr zu denn Reinigungsarbeiten gerufen. Bis dahin hatte der Betonmischer zwischen dem Kreisverkehr in Niederkassel und der Brücke am Ubierweg auf mehreren hundert Metern Beton verloren, ein Gebilde aus Kieseln und Sand war teils zentimeterdick über die gesamte Fahrbahn verteilt, so die Feuerwehr. Als er anhielt, verlor der Lastwagen nochmal einen Viertelkubikmeter flüssigen Betons. Zwei Autos waren bei Eintreffen bereits darüber gefahren und beschädigt worden.

Arbeiten zogen sich über viele Stunden hin

Die Feuerwehr hatte jedoch kaum Personal: Zwei Löschzüge befanden sich auf einer Übung, der Landesbetrieb Straßenbau war am Freitagabend für die Feuerwehr nicht zu erreichen. Aus einer ortsansässigen Firma konnte schließlich eine kleine Kehrmaschine aufgetrieben werden. Die Feuerwehr sprühte Wasser auf die Straße, um das fortschreitende Aushärten des Betons zu verhindern. Die Kehrmaschine folgte.

Die Einsatzleitung versuchte indes, über den städtischen Bauhof eine weitere Kehrmaschine zu bekommen. So zogen sich die Arbeiten über viele Stunden. Die L 269 blieb in dem Abschnitt gesperrt. Warum der Betonmischer seine Ladung verlor, ist unklar. Der Fahrer erhielt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige, die Rechnung für die Reinigungsarbeiten dürfte folgen.