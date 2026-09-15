Der Zoll hat am Montag, 14. September, eine Lagerhalle in Niederkassel- Mondorf leerräumen lassen. Dort lagerten hunderte Kartons mit Gewürzchips. Das Veterinäramt des Rhein-Sieg-Kreises zog das Technische Hilfswerk (THW) zur Amtshilfe hinzu.

Die Halle steht im Gewerbegebiet Mondorf an der Felix-Wanken-Straße. Jens Ahlans, Sprecher des Hauptzollamts Köln, bestätigte den Einsatz auf Nachfrage der Redaktion, verwies aber zugleich auf ein noch laufendes Verfahren.

Rhein-Sieg-Kreis will lebensmittelrechtliche Verstöße prüfen

Es gehe dabei um steuerrechtliche Hintergründe. Gegen wen genau, sagte Ahland nicht. Mit der Ware selbst habe der Einsatz aber nicht zu tun. In der Halle lagerten demnach Kartons mit Chips, der Aufschrift auf den Kartons nach zu urteilen von Herstellern aus Indien. Entsprechend ist auch die Gewürzart auf den Snacks: bei herkömmlichen Einzelhändlern gibt es sie nicht zu kaufen.

Um mögliche lebensmittelrechtliche Verstöße zu prüfen, schaltete der Zoll das Veterinäramt des Rhein-Sieg-Kreises ein. Dieses zog wiederum den THW-Ortsverband Siegburg hinzu, um einige Kartons auszuräumen. Fachberater Ralf Beyer begutachtete am Montagvormittag zunächst den Bestand. Hunderte Pappkartons standen lose bis unter die Decke gestapelt in der Halle. Beyer forderte Verstärkung an. 15 Ehrenamtliche kamen hinzu und begannen, den Berg an Kartons abzubauen. Etliche Kartons verblieben aber in der Halle. Was genau mit der Ware passiert, konnte die Pressestelle trotz Nachfrage nicht sagen. (mfu)