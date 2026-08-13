Wer 30 ist, steht in der Blüte seiner Jahre. Und wenn ein Auto 30 Jahre alt ist, wird es zum Liebhaberstück. Für Besitzer dieser Kostbarkeiten auf vier Rädern, die höchstens ein Baujahr bis 1996 aufweisen dürfen, bietet der Verein Classic Cars Mondorf am kommenden Wochenende, 15. und 16. August, wieder das Oldtimertreffen auf seinem Festgelände an der Rheinallee an.

„Ob glänzend restaurierter Klassiker, seltenes Sammlerstück oder treuer Alltagsoldtimer – jedes Fahrzeug erzählt seine eigene Geschichte und trägt dazu bei, den besonderen Charme unseres Treffens lebendig zu halten“, heißt es in der Ankündigung von Classic Cars Mondorf. Versprochen werden außerdem Street Food, Musik und ein 50er-Jahre-Markt.

Höhere Sicherheitsanforderungen: Zufahrtsvignette nötig

Organisatorisch hat der Verein zum jetzigen Fest eine Neuerung eingeführt: Weil die Sicherheitsanforderungen gestiegen sind und der Verein die Verkehrsströme besser lenken möchte, ist erstmals für jeden Oldtimer eine Zufahrtsvignette erforderlich.

„Damit möchten wir sicherstellen, dass die An- und Abreise für alle Beteiligten möglichst reibungslos verläuft und gleichzeitig genügend Platz für Besucherinnen und Besucher sowie für die ausgestellten Fahrzeuge zur Verfügung steht“, erläutert der Verein die Entscheidung. Die Vignetten müssen über einen Online-Ticketshop erworben werden, und zwar separat für jeden Veranstaltungstag. Und: Die Zahl der erhältlichen Vignetten ist begrenzt.

Auftakt am Samstagmittag

Das Programm beginnt am Samstag um 12 Uhr mit Präsentationen und Vorführungen. Um 14 Uhr spielt die Band Rock’n’Roll Junkies aus Bonn, weitere Bandauftritte von The Cue aus Morsbach (17 Uhr) sowie Wolle Pur & Gäste (19.30 Uhr) folgen. Um 18 Uhr eröffnet der stellvertretende Bürgermeister Friedemann Immer der Ankündigung des Vereins zufolge die Oldtimertage offiziell.

Am Sonntag wird das Programm von 11 Uhr an fortgesetzt, unter anderem mit Auftritten der Bands B-Five Blues Band (13 Uhr) und The R&B Express (15 und 16.30 Uhr). Verabschiedet werden die Gäste des Oldtimertreffens von 17.30 bis 18 Uhr. Weitere Informationen zur Abholstation der Vignette und zur Zufahrt auf das Festivalgelände gibt es auf der Internetseite des CC Mondorf, ebenso wie einen Link zum Vignettenshop.