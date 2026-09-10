Der Tag des offenen Denkmals findet bundesweit jährlich am zweiten Sonntag im September statt. In diesem Jahr steht der Aktionstag unter dem Motto „Netzwerke: Denkmale & Infrastruktur“. Es ist die größte Kulturveranstaltung für die Denkmalpflege in Deutschland und wird seit 1993 von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz koordiniert.

Die Eröffnung für das bundesweite Programm findet in diesem Jahr am Sonntag, 13. September, in Bamberg statt. Auch im Rhein-Sieg-Kreis gibt es an diesem Tag zahlreiche Programmpunkte. Eine Auswahl.

Siegburg

In der Kreisstadt wird zu einem Spaziergang durch das Stadtgebiet eingeladen, bei dem die historischen Bahnlinien und Bahnhöfe erkundet werden. Der Rundgang findet um 14 Uhr und um 16 Uhr statt. Eine Anmeldung erfolgt bei Anja Göbel unter 02241/102 13 24 oder per E-Mail an denkmal@siegburg.de. Treffpunkt ist der Nordbahnhof an der Kronprinzenstraße 4c.

In der St.-Servatius-Pfarrkirche (Kirchplatz 3) gibt es die Möglichkeit, die Schatzkammer zwischen 11 und 17 Uhr zu besichtigen. Zudem werden zwei Vorträge (11.30 und 14 Uhr) mit anschließendem Besuch der Schatzkammer unter Leitung von Kunsthistorikerin Silke Ingenhorst angeboten.

Der Honoratusschrein in der Schatzkammer von St. Servatius in Siegburg (Archivfoto) Copyright: Andreas Helfer

Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 25 pro Vortrag begrenzt, Anmeldungen müssen bis 11. September unter 02241/97 16 90 oder per E-Mail an servatius-siegburg@erzbistum-koeln.de erfolgen.

Troisdorf

Die Rote Kolonie ist eine Werkssiedlung, die 1913 von den Mannstaedt-Werken errichtet wurde. Sie gilt als Musterbeispiel für eine Arbeitersiedlung aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Hier wird am Samstag, 12. September, um 17 Uhr eine Führung durch die Kolonie angeboten. Treffpunkt ist die Roonstraße 28. Anmeldung beim Geschichtsverein Troisdorf unter 02241/168 06 52 oder per E-Mail an geschichtsverein-troisdorf@mail.de.

Um 19.30 Uhr wird der Film „Rote Kolonie“ im Saal des „Haus Musolff“ im Rihla Mediterranea gezeigt. Vorher oder anschließend kann dort gegessen werden. Anmeldung bei Dirk Blotevogel per E-Mail an post@dirk-blotevogel.de oder an Thea Boy unter 02241/80 60 97.

Am Sonntag, 13. September, gibt es ab 10 Uhr die Möglichkeit, die Geschichte der Siedlung auf dem Themenweg mit Info-Tafeln zu erleben (ohne Anmeldung).

Niederkassel

Zu Vorträgen und Führung durch den früheren Zehnthof Drolshagener Hof (Uckendorfer Straße 11), an dem bis 1803 die Abgaben der umliegenden Höfe gesammelt wurden, lädt der Aktionstag Tag des offenen Denkmals nach Niederkassel ein. Das Denkmal kann ausschließlich im Rahmen der angebotenen Programmpunkte besichtigt werden. Führungen und Vorträge finden jeweils am Sonntag, 13. September, um 14, 15 und 16 Uhr statt. Anmeldung bei Sandra Braschos unter 0151/12394489 und per E-Mail an braschos@googlemail.com.

Bad Honnef

Der letzte Aalschokker auf dem Mittelrhein (Baujahr 1917) im Altrheinarm in Bad Honnef ist seit 1991 als bewegliches Denkmal anerkannt und legt Zeugnis über den Beginn des industrialisierten Fischgangs ab. Das Schiff wird vom gemeinnützigen Verein Aranka gepflegt und liegt dort dauerhaft vor Anker.

Der Aalschokker Aranka (Archivfoto) Copyright: Carsten Schultz

Führungen auf Aranka werden zwischen 11 und 16 Uhr nach Bedarf angeboten, es wird ein Shuttleservice vom Bootsanleger im Yachthafen beim Wassersportverein Bad Honnef angeboten (Rheinpromenade 7). Eine Führung durch Schloss und Park von Schloss Hagerhof mit Privatschule (Menzenberg 13) gibt es um 10 Uhr am Sonntag.

Der Rundgang beleuchtet die Geschichte des Ortes als „Hotspot der Rheinromantik“, aber auch die heutige Nutzung als Schule und Internat. Treffpunkt ist im Park beim Hauptturm des Schlosses. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Angebote im Internet. www.tag-des-offenen-denkmals.de