Trotz zehntausender neuer Jobs und spürbaren Bevölkerungswachstums bricht der Wohnungsneubau im Rhein-Sieg-Kreis ein. Das Pestel-Institut beziffert das Defizit inzwischen auf rund 8.600 fehlende Wohnungen – deutlich mehr als vor zwei Jahren. Der Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB), in dessen Auftrag das Institut die Studie erstellt hat, fordert von der Bundesregierung ein Umsteuern.

Weniger Wohnungen gebaut

Aktuell gibt es im Rhein-Sieg-Kreis rund 294.900 Wohnungen – über 28.100 mehr als noch vor 15 Jahren, ein Plus von knapp 11 Prozent. Gewachsen ist in dieser Zeit auch der Arbeitsmarkt: Die Zahl der Beschäftigten legte um mehr als 39.900 zu, ein Plus von über 30 Prozent. „Wer im Rhein-Sieg-Kreis arbeitet, will da in der Regel aber auch wohnen. Also ist mit mehr Arbeitsplätzen auch der Bedarf an Wohnungen nach oben gegangen“, sagt Studienleiter Matthias Günther vom Pestel-Institut. Dem gegenüber steht ein eingebrochener Wohnungsbau: Im vergangenen Jahr entstanden nur noch 1.240 neue Wohnungen im Kreis, 470 weniger als zwei Jahre zuvor – rund 56.900 Quadratmeter weniger Wohnfläche in nur zwei Jahren.

Landesweiter und bundesweiter Trend

Die Entwicklung reiht sich in einen landesweiten Trend ein. Laut Bau-Monitor wurden in Nordrhein-Westfalen 2025 rund 10.720 Wohnungen weniger fertiggestellt als 2023, der fehlende Netto-Bauumsatz liegt bei 3,25 Milliarden Euro. Bundesweit wurden 2025 sogar rund 84.600 Wohnungen weniger fertiggestellt als 2023, der Umsatzausfall lag bei rund 26,8 Milliarden Euro.

„Passiert ist da bis jetzt aber nichts“

Für ganz NRW beziffert der Bau-Monitor das Gesamtdefizit auf 235.000 bis 364.000 Wohnungen.

Die Siedlung wird modernisiert. Copyright: Klaus Heuschötter

Kernstreitpunkt ist die Förderpolitik des Bundes. BDB-Präsidentin Katharina Metzger kritisiert, die schwarz-rote Bundesregierung habe im Koalitionsvertrag Unterstützung beim Wohneigentum versprochen: „Passiert ist da bis jetzt aber nichts. Deshalb platzt auch bei immer mehr Menschen im Rhein-Sieg-Kreis der Traum von den eigenen vier Wänden.“ Statt mehr zu fördern, wolle der Bund seine Unterstützung im kommenden Jahr sogar kürzen. Der BDB fordert ein „Dynamik-Paket Wohnen macht Wirtschaft“ mit einer Förderung von 15 Milliarden Euro, einfachere Bauvorschriften nach dem Prinzip „Gebäudetyp E“ sowie den Verzicht auf Baugenehmigungen für Mehrfamilienhäuser bis zu zwölf Wohneinheiten.

Negativtrend setzt sich fort

Im Vergleich zur vorigen Pestel-Analyse von 2024 hat sich die Lage im Kreis sichtbar verschärft. Damals bezifferten die Wissenschaftler das Defizit auf rund 7.080 Wohnungen und forderten bis 2028 jährlich 3.300 Neubauten. Schon 2024 waren die Genehmigungszahlen rückläufig: In den ersten fünf Monaten jenes Jahres gab es nur 683 Baugenehmigungen, 14 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Zwei Jahre später zeigt sich: Der Negativtrend hat sich fortgesetzt, das Defizit ist weiter gewachsen statt zu schrumpfen.

Leerstand, Mieten und Fachkräftemangel

Auch beim Leerstand bleibt die Lage angespannt: Rund 3.700 Wohnungen im Kreis stehen seit mindestens einem Jahr leer. „Entweder weil die Wohnungen so heruntergekommen sind, dass da keiner mehr wohnen kann. Oder weil die Eigentümer nicht vermieten möchten“, erklärt Günther. Für viele Bürger hat das praktische Folgen: Die Mietquote liegt bei 48 Prozent, Wohneigentum können sich nur noch wenige leisten. Günther warnt zudem vor einem Fachkräfteproblem: Da jährlich rund 10.000 Baby-Boomer in Rente gehen, aber nur etwa 5.900 junge Menschen nachrücken, ist der Kreis auf Zuzug angewiesen – der nur gelingt, wenn bezahlbarer Wohnraum vorhanden ist.

Entscheidung über Bundesmittel steht aus

Eine Entscheidung über zusätzliche Bundesmittel für den Wohnungsbau steht noch aus. Ob die geforderten 15 Milliarden Euro für das kommende Jahr bewilligt werden, muss sich in den anstehenden Haushaltsberatungen in Berlin zeigen.