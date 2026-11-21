Fahrzeuge erfassen ab November Straßen im Kreisgebiet

Voraussichtlich ab Montag, 23. November 2026, sind Mitarbeitende des Unternehmens DataDEV d.o.o. im Auftrag des Rhein-Sieg-Kreises mit speziell ausgerüsteten Firmenfahrzeugen im Kreisgebiet unterwegs. Ziel ist die Erstellung hochauflösender 360-Grad-Straßenpanoramabilder sowie dreidimensionaler Punktwolken. Dafür sind die Fahrzeuge mit Kameras und Sensoren ausgestattet, mit denen ausschließlich öffentlich zugängliche Straßen systematisch erfasst werden.

Was Panoramabilder und Punktwolken sind

Panoramabilder zeigen die Umgebung rundherum in einer einzigen Ansicht und erlauben so einen Blick aus verschiedenen Richtungen. Punktwolken bestehen aus einer Vielzahl einzelner Messpunkte, aus denen sich der Straßenraum dreidimensional abbilden lässt.

Datenschutz: Gesichter und Kennzeichen werden unkenntlich gemacht

Die Erhebung und Verarbeitung der Daten erfolgt unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Personenbezogene Daten, vor allem erkennbare Gesichter und Kfz-Kennzeichen, macht DataDEV d.o.o. mithilfe automatisierter Verfahren unkenntlich.

Die auf dieser Grundlage erstellten 360-Grad-Panoramabilder sind nicht für eine Veröffentlichung vorgesehen. Sie dienen ausschließlich verwaltungsinternen Zwecken, heißt es vom Rhein-Sieg-Kreis. Betroffene Personen haben nach der DSGVO grundsätzlich das Recht, Auskunft über die Verarbeitung ihrer Daten zu verlangen. Wer Fragen zu diesen Aspekten hat, kann sich an die unten genannte Adresse wenden.

Effizientere Verwaltungsarbeit ohne Ortstermine

Die Frage, wie eine Straße tatsächlich vor Ort aussieht, welche baulichen oder verkehrstechnischen Gegebenheiten vorhanden sind und wie sich diese Informationen nutzen lassen, ohne jedes Mal selbst vor Ort sein zu müssen, soll mit den neuen Daten einfacher zu beantworten sein. Der Rhein-Sieg-Kreis erhofft sich davon eine noch effizientere Verwaltungsarbeit. Die Daten werden in einem webbasierten geografischen Informationssystem (GIS) bereitgestellt. Ein solches System verknüpft Daten mit Standorten auf einer Karte und macht sie so räumlich auswertbar. Die hochauflösenden Panoramabilder und Punktwolken ermöglichen eine zuverlässige, detaillierte und objektive digitale Ansicht des öffentlichen Raums auf Straßenniveau. So können Planungen zügig ohne Ortstermin vorangebracht, Messungen durchgeführt und bestehende bauliche oder verkehrstechnische Situationen beurteilt werden.

Grundlage für 3D-Modelle und Hochwassersimulationen

Darüber hinaus bilden die Daten eine Grundlage für die Erstellung oder Beauftragung weiterführender digitaler Modelle. Dazu zählen etwa 3D-Modelle, Hochwassersimulationen oder ein digitales Verkehrszeichenkataster. Die Daten sind fachübergreifend nutzbar und unterstützen vielfältige Aufgaben in der Kreisverwaltung. Sie ersetzen dabei keine rechtlich vorgeschriebenen Verfahren, sondern ergänzen die bisherige Arbeit um eine digitale Sicht auf den öffentlichen Raum. Vor-Ort-Termine bleiben dort notwendig, wo sich eine Situation nur direkt prüfen lässt.

Geoinformationsangebot wird erweitert

Mit der modernen Datenerfassung erweitert der Rhein-Sieg-Kreis sein digitales Geoinformationsangebot. „Die Erhebung schafft eine weitere Grundlage für eine moderne, fachübergreifende und ortsbezogene Verwaltungsarbeit“, so der Kreis. Bei Nachfragen können sich Bürgerinnen und Bürger per E-Mail an geoportal@rhein-sieg-kreis.de wenden. (jv)