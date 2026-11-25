Glatte Straßen und Radwege haben am Montagmorgen (23. November) im Rhein-Sieg-Kreis zu mehreren Verkehrsunfällen geführt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden im morgendlichen Berufsverkehr vier Menschen verletzt, drei von ihnen waren mit dem Fahrrad unterwegs. Besonders gefährlich erwies sich die Fahrt über Brücken: Gleich drei Menschen kamen dort zu Fall.

Zwei Radfahrerinnen stürzen auf Autobahnüberführung

Innerhalb weniger Minuten verunglückten zwei Radfahrerinnen im Alter von 33 und 38 Jahren auf der Autobahnüberführung der Buisdorfer Straße zwischen Sankt Augustin-Buisdorf und Niederpleis. Beide waren gegen 7.30 Uhr unabhängig voneinander in Richtung Niederpleis unterwegs, als sie auf der vereisten Fahrbahn stürzten. Die Frauen verletzten sich leicht und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sperrte die Überführung bis zum Eintreffen des städtischen Bauhofs.

Schüler stürzt auf vereister Brücke in Hennef

Auch in Hennef-Bülgenauel wurde einem Radfahrer eine vereiste Brücke zum Verhängnis. Ein 15 Jahre alter Schüler war von der Straße „Im Siegfeld“ auf den Geh- und Radweg gefahren und dort auf der Brücke gestürzt. Auch der Jugendliche musste ins Krankenhaus gebracht werden. Auf dem Radweg hatte sich nach Angaben der Polizei stellenweise Glatteis gebildet.

Autofahrer prallt in Neunkirchen-Seelscheid gegen Mauer

In Neunkirchen-Seelscheid verlor ein 19 Jahre alter Autofahrer gegen 8.45 Uhr auf der Waldstraße vermutlich aufgrund von Straßenglätte die Kontrolle über seinen Wagen. Der Ford kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Der junge Mann wurde leicht verletzt und suchte selbstständig einen Arzt auf.

Warum sich auf Brücken besonders schnell Glatteis bildet

Auch wenn die Temperaturen noch knapp über dem Gefrierpunkt liegen, kann sich auf einzelnen Streckenabschnitten bereits Glatteis bilden. Besonders gefährdet sind Brücken und Überführungen, da sie sowohl von oben als auch von unten auskühlen und nicht von der im Erdreich gespeicherten Wärme profitieren. Auch auf schattigen Straßenabschnitten, etwa in Waldgebieten, sowie in Senken und Tallagen besteht dem ADAC zufolge erhöhte Glättegefahr. Die Straßenverhältnisse können sich deshalb innerhalb weniger Meter erheblich verändern und Vorsicht ist geboten. (ms)