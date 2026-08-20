Um 20.49 Uhr brandete lauter Jubel auf in der Oberpleiser Basalt-Arena. Auf dem Kunstrasenplatz tat sich zu diesem Zeitpunkt zwar herzlich wenig, doch das Aufflammen der Flutlichter sorgte für Freude und Erleichterung auf den Rängen. Denn mit dem offenkundigen Ende des Stromausfalls durften die Landesliga-Fußballer des TuS 05 Oberpleis wieder zur Tat schreiten, um das Verbandspokal-Match gegen den Bonner SC fortzusetzen. Ein Match, das in der 56. Minute beim Stande von 0:1 unterbrochen worden war. Auch wenn der Regionalligist den Vorsprung anschließend souverän ins Ziel bringen sollte, war TuS-Sportchef Stefan Bung hinterher „einfach nur froh. Ein Abbruch wäre bitter gewesen: für uns als Gastgeber, für den BSC und natürlich auch für die knapp 600 Fans.“

Ein technischer Defekt hatte etwa 2000 Haushalte in Oberpleis lahmgelegt. Der Stromausfall betraf auch den Sportplatz am Sonnenhügel, denn Mitte der ersten Halbzeit erloschen plötzlich Anzeigetafel und Flutlicht. Mehr oder weniger unbemerkt, schließlich war es zu diesem Zeitpunkt noch hell genug. Als sich das Tageslicht jedoch spürbar zurückzog und die Scheinwerfer trotzdem ausgeschaltet blieben, hatte auch der letzte Besucher registriert: Der Saft ist aus.

Gian-Luca Blazic (links) und Mika Jetzlaff nehmen BSC-Spieler Simon Breuer in die Zange. Copyright: Quentin Bröhl

Referee Michael Erken schaute sich das Treiben im Halbdunkeln erstaunlich lange an, doch nach einer verkürzten Halbzeitpause verlor auch er allmählich den Durchblick in der fortschreitenden Dämmerung und schickte beide Mannschaften vorübergehend in die Kabine. „Die Vereinbarung lautete, dass wir 30 Minuten warten – wie bei einer Gewitterunterbrechung“, so Bung. Eine gute Viertelstunde später flammten die Flutlichter wieder auf.

In sportlicher Hinsicht war der Oberpleiser Plan von Beginn an aufgegangen: Mit großer Disziplin und noch größerem Einsatz bot man dem Favoriten ordentlich Paroli. Trainer Essi Zamani lobte vor allem die „kompakte Defensivarbeit. Dem Gegner ist in der ersten Halbzeit nicht viel eingefallen. Wir haben kaum etwas zugelassen und selbst zwei gute Chancen verbucht.“ Umso ärgerlicher sei es, dass das Gegentor nach einem ruhenden Ball gefallen sei: Nach einer unzureichend geklärten Ecke war es Luca de Meester, der humorlos abschloss – 1:0 (28.).

Oberpleiser „Hexer“ Max Blönigen

Dass die 05er bis zum Schluss auf eine Überraschung hoffen durften, lag auch am glänzend aufgelegten Max Blönigen. Während Gästetrainer Björn Mehnert mit der Chancenverwertung haderte („Wir hatten nach der Unterbrechung unsere beste Phase, haben die Entscheidung aber verpasst“), lobte Zamani seine Nummer eins: „Max hat den einen oder anderen Ball weggehext.“ Die größte Chance zum Ausgleich verbuchte indes Nikolas Klosterhalfen: Der Mittelstürmer tauchte plötzlich frei vor BSC-Keeper Tobias Pawelczyk auf, doch sein Querpass wurde abgefangen (70.). „Da hätte er ruhig egoistischer sein dürfen“, meinte Zamani. So sollte der Jubel um 20.49 Uhr der lauteste an diesem Abend bleiben.

Patrick Rüth (rechts) vom TuS Oberpleis lässt Ball und Gegenspieler (Cagatay Kader) nicht aus den Augen. Copyright: Quentin Bröhl

Verbandspokal, 1. Runde: TuS 05 Oberpleis – Bonner SC 0:1, SV Wormersdorf – Bergisch Gladbach 09 0:1.

Sa., 15 Uhr: Eintracht Hohkeppel – F. Köln, Rheinsüd Köln – Alemannia Aachen, SpVg Frechen – VfL Vichttal, 18 Uhr: TuS Mechernich – TuS Zülpich, SV Frauenberg – FC Wegberg-Beeck, 19 Uhr: FC Oidtweiler – Porz.

So., 15 Uhr: Siegburg 04 – SSV Bornheim, FV Bad Honnef – SV Eilendorf, TuS Buisdorf – SC Elsdorf, MSV Bonn – FC Hennef, Westhoven-Ensen – Neunkirchen-Seelscheid, SpVg Rossenbach – SF Troisdorf, FC Rurdorf – SV Bergheim, Lindenthal-Hohenlind – Königsdorf, SV Altenberg – SV Bessenich, JSG Euskirchen – Dynamo Erkelenz, FC Pesch – Lich-Steinstraß, Altendorf-Ersdorf – Rheindörfer Köln-Nord, Waldenrath/Straeten – BW Köln, F. Bonn – FV Wiehl, FC Teveren – 1. FC Düren, Kreuzauer SC – Aachen-Brand, Köln-Ossendorf – SV Frankenforst, FC Weiden – Brauweiler, Sindorf – SV Eicherscheid, SC Kellersberg – Nümbrecht, Kurdistan Düren – Merten, Jülich/Hoengen – FC Hürth, 15.30 Uhr: SV Weiden – SF Düren.

26. August: Union Schafhausen – Viktoria Köln.