Die Fußballerinnen des SV Menden haben zum Saisonauftakt der Mittelrheinliga am Freitagabend beim Lokalrivalen SV Allner-Bödingen einen verdienten 3:0 (2:0)-Erfolg gelandet.

Der Fußball-Verband Mittelrhein hatte das Duell der beiden besten Frauen-Fußballteams aus dem Kreis Sieg als FVM-Saisoneröffnung auserkoren und war mit Präsident Christos Katzidis an der Spitze mit zahlreichen Vertretern nach Lauthausen gekommen. Zudem wurden die Siegerteams der Frauen-Fair-Play-Wertung geehrt.

Aalya Becker (rechts) hat soeben das 2:0 erzielt und freuet sich mit den Teamkolleginnen. Copyright: Quentin Bröhl

In einem über weite Strecken von den Gästen kontrollierten ersten Saisonspiel gingen die Mendenerinnen vor über 200 Zuschauern durch Lea Bindseil (9.) in Führung. Aalya Becker (37.) erhöhte mit einem schönen Dinstanzschuss unter die Latte auf 2:0. Nach dem Wechsel stemmte sich der SVA gegen die Niederlage, doch kurz vor dem Schlussphiff verwertete Sophia Dahl (89.) einen der zahlreichen Konter.

„Das war ein starkes Spiel von uns. Meine Mannschaft hat mich fußballerisch gerade im Spielaufbau überzeugt“, meinte Mendens Coach Nico Schmied. Nach der Pause nahm sich der SVA viel vor und ging aggressiv zur Sache. „Auch diesen Kampf haben wir angenommen und haben am Ende verdient gewonnen. Ich bin stolz auf die Truppe“, so Schmied.

„Der Sieg geht in Ordnung, auch wenn er um das eine oder andere Tor zu hoch ausgefallen ist“, so der Sportliche Leiter Mike Echternach, der mit Alessandro Nicosia (SV Berzdorf) einen neuen Trainer präsentierte.