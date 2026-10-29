Fünf Wohnungseinbrüche innerhalb von rund drei Tagen beschäftigen die Polizei in Sankt Augustin. Betroffen waren Häuser in den Ortsteilen Birlinghoven und Niederpleis. Die Täter erbeuteten unter anderem einen Tresor mit Schmuck sowie Bargeld.

In einem Fall überraschte eine Seniorin einen Eindringling in ihrem Haus.

Zugang über Terrassentür verschafft

Die Einbrüche ereigneten sich zwischen Sonntagmorgen, 25. Oktober, und Dienstagvormittag, 27. Oktober. In der Steinkreuzstraße in Niederpleis hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Wohnhauses auf und durchsuchten die Räume. Sie entwendeten einen Tresor mit Schmuck und flüchteten unerkannt. Drei weitere Taten registrierte die Polizei in der Rautenstrauchstraße in Birlinghoven.

Dort verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt, indem sie ein Loch in die Terrassentüren bohrten und dadurch die Schließmechanismen manipulierten. In allen drei Fällen stahlen sie Bargeld in dreistelliger Höhe.

Überwachungskamera filmt zwei Männer

Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liefert eine private Überwachungskamera. Sie zeichnete in der Nacht zu Dienstag zwei Männer im Bereich der Tatorte auf. Beide trugen schwarze Mützen, schwarze Handschuhe, schwarze Jacken mit beigem Innenfutter und schwarze Hosen.

Zu einem weiteren Vorfall kam es am Dienstag gegen 11.40 Uhr in der Straße An den Weiden in Birlinghoven. Eine Seniorin hielt sich im Vorgarten ihres Hauses auf, als ein Unbekannter durch eine angelehnte Terrassentür in das Wohnhaus gelangte. Als die Frau den Mann ansprach, ergriff dieser die Flucht. Ob er etwas gestohlen hat, ist noch unklar. Der Tatverdächtige wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt und 1,60 bis 1,70 Meter groß beschrieben.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02241 541-3321 zu melden.

Zudem bietet die Polizei kostenlose Gruppenberatungen zum Einbruchschutz an. Die nächsten Termine finden am 10. November und 11. Dezember sowie am 12. Januar 2027 im Ausstellungsraum der Polizeiwache Siegburg an der Frankfurter Straße 12–18 statt. Anmeldung unter 02241/541-4777 oder per E-Mail. (roa)

DirK-KVorbeugung.Rhein-Sieg-Kreis@polizei.nrw.de