Sankt Augustin – In Sankt Augustin hat es am Mittwochmittag im Außenbereich eines unbewohnten Hauses in der Straße Im Bungert gebrannt. Zu dem Routineeinsatz wurde die Feuerwehr um 12.41 Uhr alarmiert.

Mehrere Löscheinheiten eilten nach Birlinghoven, konnten aber bald wieder einrücken. Die Kameraden des ersten Fahrzeugs vor Ort konnten den brennenden Unrat vor der Haustür schnell löschen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Sie kontrollierten außerdem das Innere des Gebäudes nach weiteren Brandherden. Zum Schluss bliesen sie mit Hochdrucklüftern den Qualm aus dem Gebäude.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Feuers ist bislang unklar. (mfu)