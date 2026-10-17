In der Nacht zu Samstag gegen 0.55 Uhr sind bei einem schweren Verkehrsunfall in Sankt Augustin-Menden fünf junge Männer im Alter von 18 bis 22 Jahren verletzt worden, einer von ihnen schwer.

Fahrer stand mutmaßlich unter Alkoholeinfluss

Wie die Polizei mitteilte, war der mit fünf Personen besetzte Pkw auf der Siegstraße in Richtung Norden unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn kam das Auto in einer Linkskurve von der Straße ab und prallte gegen eine Garagenwand.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Ein in der Garage geparktes Auto wurde ebenfalls beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird von den Beamten auf rund 13.000 Euro geschätzt.

Die Verletzten wurden von zwei Ersthelfern bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt. Alle fünf Insassen wurden zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei dem 22-jährigen Fahrer ergaben sich laut Polizei Hinweise auf Alkoholkonsum, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Siegstraße gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Zeugen und Zeuginnen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02241-541-3321 zu melden. (red)