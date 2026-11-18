Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) baut in Sankt Augustin einen interdisziplinären Innovationsraum auf, in dem die Widerstandsfähigkeit gekoppelter kritischer Infrastrukturen mithilfe Künstlicher Intelligenz erforscht wird. Bund und Länder fördern das Projekt „KI-gestützte Resilienz-Analyse für gekoppelte kritische Infrastrukturen“ (KRAFT) im neuen Programm HAW-OpenSpace ab 2027 für drei Jahre.

Vernetzte Systeme mit neuen Abhängigkeiten

Die Versorgungssicherheit in Deutschland hängt zunehmend vom zuverlässigen Zusammenspiel von Strom-, Erdgas-, Wasserstoff- und Kommunikationsnetzen ab. Mit dem Fortschreiten von Energiewende und Digitalisierung wächst die Vernetzung dieser Systeme, und es entstehen neue Abhängigkeiten. Dadurch können sich Extremwetter, technische Ausfälle, gezielte Sabotagen oder Cyberangriffe gleich auf mehrere Bereiche auswirken. Bislang wurden die Systeme überwiegend getrennt voneinander analysiert. Genau hier setzt das Vorhaben an.

„Weil die Welt wilder wird, sei es durch Extremwetterereignisse oder (Cyber-)Angriffe, muss die Widerstandsfähigkeit kritischer Infrastruktur deutlich wachsen. Mit unserem Forschungsprojekt wollen wir dazu beitragen“, sagt Professorin Tanja Clees, die das Projekt an der H-BRS wissenschaftlich leitet.

Physische und virtuelle Ebene der Forschungsinfrastruktur

Der Innovationsraum entsteht auf zwei Ebenen, einer physischen und einer virtuellen. Physikalische Versuchsanlagen, Echtzeitsimulationen, Kommunikations- und Cyber-Security-Testumgebungen sowie KI-gestützte Digitale Zwillinge werden zu einer gemeinsamen Forschungsinfrastruktur verbunden. Ziel ist es, die Resilienz zu analysieren, Anomalien zu erkennen, netzübergreifende Effekte zu untersuchen und technische wie organisatorische Abwehrmaßnahmen zu erproben. „Im Mittelpunkt steht die Entwicklung KI-gestützter Verfahren“, sagt Clees.

Blick in die H-BRS. Copyright: H-BRS

Plattform für Wissenschaft, Wirtschaft und Behörden

Forschende sowie Partnerinnen und Partner aus Wissenschaft, Wirtschaft und Behörden können die Infrastruktur als gemeinsame Forschungs- und Transferplattform nutzen. Der Zugang erfolgt nach einem rollenbasierten Sicherheitskonzept. „Hier können konkrete Anwendungsfälle wie zum Beispiel die Auswirkungen von Cyberangriffen auf die Systemstabilität bearbeitet werden“, erläutert Clees, die im Projekt die Themen Erdgas, Wasserstoff und Sektorkopplung vertritt. Am Projekt beteiligt sind außerdem Professor Jörn Hees (KI und Data Science), Professor Marco Jung (Strom und P-HiL), Professorin Stefanie Meilinger (Nachhaltige Technologien) und Professor Michael Rademacher (Kommunikationsnetze).

Schlüsseltechnologien verbinden

KRAFT verbindet die Schlüsseltechnologien Künstliche Intelligenz und klimaneutrale Energiesysteme sowie die Forschungsfelder Sicherheit und Nachhaltigkeit der Hightech Agenda Deutschland (HTAD). Insgesamt 31 Projekte werden deutschlandweit in dem Programm gefördert, das ein Volumen von rund 61 Millionen Euro hat. Ziel ist der Aufbau offener Innovationsräume für inter- und transdisziplinäre Forschung, wie die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) mitteilt. So soll die anwendungsorientierte Forschung an den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften gestärkt werden.

Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg im Überblick

Die H-BRS wurde am 1. Januar 1995 gegründet. Rund 9.000 Studierende werden von mehr als 1.100 Beschäftigten betreut, darunter 150 Professorinnen und Professoren. Die Hochschule hat Standorte in Sankt Augustin, Rheinbach und Hennef und bietet rund 40 Bachelor- und Masterstudiengänge an. Als Hochschule für Angewandte Wissenschaften ist sie intensiv in der praxisnahen Forschung aktiv. Sie arbeitet eng mit Wirtschaft und Region zusammen, unter anderem über das Zentrum für Angewandte Forschung.