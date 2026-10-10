In der Nacht zu Samstag ist die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin zu einem Brand in einem Hochhaus im Stadtteil Niederpleis gerufen worden. Anwohner hatten zuvor einen unklaren Brandgeruch gemeldet.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits starker Rauch aus einer Wohnung am Eibenweg. Daraufhin wurde die Alarmstufe erhöht und weitere Einheiten aus Mülldorf und Hangelar alarmiert.

Wiederbelebungsmaßnahmen bleiben erfolglos

Zwei Trupps gingen unter Atemschutz in die Wohnung, um den Brand zu bekämpfen und nach Personen zu suchen. In einem Schlafzimmer fanden die Feuerwehrleute eine Person und brachten sie sofort aus dem Gefahrenbereich.

Die sofort eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen durch den Rettungsdienst und die Feuerwehr blieben jedoch ohne Erfolg. Die Person verstarb noch an der Einsatzstelle.

Der Brand selbst konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt waren über 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (red)