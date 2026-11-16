Zum Jubiläum gab es eine Torte: Der Unternehmenstag an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) fand dieses Jahr zum 25. Mal statt.

Anfang November nutzten wieder rund 2500 Studierende und Arbeitssuchende die Gelegenheit, auf der Karrieremesse am Campus Sankt Augustin mit Firmen ins Gespräch zu kommen. Es präsentierten sich knapp 90 Unternehmen, vom Dax-Konzern bis zum Familienbetrieb. Sie hatten rund 300 Stellen im Angebot.

Frühzeitig Berufspraxis erwerben

Die H-BRS als Hochschule für Angewandte Wissenschaften legt nach eigenen Angaben großen Wert darauf, dass Studierende frühzeitig Berufspraxis erwerben. „Unsere Studierenden fallen nicht einfach aus dem akademischen Elfenbeinturm auf den Arbeitsmarkt. Sie sammeln schon während ihres Studiums umfangreiche Praxiserfahrung in Unternehmen und Organisationen außerhalb der Hochschule und kennen deshalb bereits die Arbeitsrealität, wenn sie ihren Abschluss machen“, sagt der Vizepräsident Forschung und Transfer, Professor Johannes Steinhaus. Und weiter: „Der Unternehmenstag leistet dazu einen wichtigen Beitrag.“

Branchenmix für alle fünf Fachbereiche

Stark vertreten seien auf dem Unternehmenstag in diesem Jahr Firmen aus der IT- und Softwarebranche gewesen, aber auch zahlreiche Ausstellende aus den Bereichen Dienstleistungen, Elektrotechnik und Maschinenbau hätten sich präsentiert.

Durch den Branchenmix sollte es für die Studierenden aller fünf Fachbereiche an der H-BRS – Wirtschaftswissenschaften, Informatik, Ingenieurwissenschaften und Kommunikation, Angewandte Naturwissenschaften, Sozialpolitik und Soziale Sicherung – interessante Unternehmen zum Entdecken geben.

Eine der größten Karrieremessen in der Region

Der Unternehmenstag ist eine der größten Karrieremessen in der Region Bonn/Rhein-Sieg. Mehrere Firmen und Betriebe waren schon bei der Erstauflage im Jahr 2001 dabei, damals firmierte die Veranstaltung noch unter dem Namen „Ingenieurtag“.

„Viele Unternehmen begleiten den Unternehmenstag seit Jahren, und viele ehemalige Studierende stehen heute selbst am Messestand ihrer Firmen. Das zeigt mir, dass es sich für Hochschule und Wirtschaft gelohnt hat, dieses Format über die vergangenen 25 Jahre stetig weiterzuentwickeln“, sagt Birgit Jendrock, Projektleiterin des Unternehmensstags an der H-BRS. Zudem kämen jedes Jahr neue Ausstellende hinzu, die das Angebot bereichern.

Kostenfreie Zusatzangebote für Studierende

Für die Studierenden gab es auf der Veranstaltung neben Gesprächen und Stellenangeboten kostenfreie Zusatzangebote . So konnten sie durch professionelle Fotografen Bewerbungsfotos erstellen lassen, einen Lebenslauf-Check machen sowie Vorträge besuchen. Die Hochschule hat den Unternehmenstag in Zusammenarbeit mit der Agentur Red Braid organisiert.

Zielgruppe und weitere Informationen

Zur Zielgruppe gehörten Studierende, Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger sowie Young Professionals. Nicht nur H-BRS-Angehörige, sondern auch externe Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, sich ein Bild von ihrer beruflichen Zukunft zu machen. Weitere Informationen zum Unternehmenstag sind online verfügbar. (va)

www.unternehmenstag.de