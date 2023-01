Feuer in Siegburg Polizei fasst mutmaßlichen Brandstifter

Siegburg – Feuerwehr und Polizei eilten am frühen Samstagmorgen zur Hauptstraße in Kaldauen. Gegen 3.15 Uhr hatten Zeugen ein Feuer in einem leer stehenden Haus gemeldet. Als die Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache, unterstützt von freiwilligen Feuerwehrleute, eintrafen, waren die Flammen an der Vorderseite schon fast erloschen. Gebrannt hatten Zeitungen in einem Briefkasten. Doch es gab weitere Rauchentwicklung.

Bei der Erkundung entdeckten Wehrleute einen größeren Papierhaufen an der Rückseite, wo der eigentliche Haupteingang zu dem Gebäude liegt. Die Hitzeeinwirkung hatte die Tür schwer beschädigt, Rauch waren ins Innere gelangt. Der Brand hatte sich aber nicht in die Räume ausgebreitet. Während die Löscharbeiten bereits liefen, nahmen die eingesetzten Polizisten einen Verdächtigen, von dem die Melder schon gesprochen hatten.

Der 22-Jährige wurde an einer Bushaltestelle festgesetzt und untersucht, bevor er in die Wache zur erkennungsdienstlichen Behandlung gebracht wurde.

Der 22 Jahre alte Mann aus Siegburg wurde an einer Bushaltestelle festgesetzt und untersucht, bevor er in die Wache zur erkennungsdienstlichen Behandlung gebracht wurde. Am Samstagvormittag wurde er von der Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Brandstiftung vernommen. Die Brandbekämpfung war schnell erledigt, mit einem Hochdrucklüfter wurde der Rauch aus dem Haus geblasen. (rvg)