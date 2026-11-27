„Ich bereue nur, dass ich das nicht schon viel früher gemacht habe“, sagt Sebastian Massing, Schüler des Gymnasiums Siegburg Alleestraße (GSA). Zusammen mit Mitschüler Bogdan Karachanski hat Massing im Sommersemester ein Frühstudium an der Universität Bonn absolviert – in Volkswirtschaftslehre (kurz: VWL). Im Gespräch mit dieser Zeitung erzählen die beiden 17-Jährigen, wie das funktioniert und wie es ist, der Jüngste im Hörsaal zu sein.

Der Jüngste im Hörsaal

Für das Alter interessiere sich erst einmal keiner, so Massing. Inmitten von Studierenden in ihren 20ern habe er sich gedacht: „In drei Jahren bin ich auf dem gleichen Niveau.“ Überrascht sei Sebastian Massing aber davon gewesen, wie wenig Dozentinnen und Dozenten auf das Geschehen im Hörsaal achten würden: „Man kann während der Vorlesung essen und am Handy sein, ganz anders als in der Schule.“

Bogdan Karachanski besuchte seine erste Vorlesung mit 13 Jahren. Da sei er regelmäßig gefragt worden, wie alt er eigentlich sei. Er selbst habe es gar nicht ungewöhnlich gefunden, in so jungen Jahren schon zur Uni zu gehen, und auch mit inzwischen 17 Jahren fühle er sich gut im Hörsaal. Es gehe schließlich nicht ums Alter, sondern ums Lernen.

Frühstudium ist Teil der Begabtenförderung am GSA

Dass Sebastian Massing und Bogdan Karachanski das Frühstudium an der Bonner Universität überhaupt kennen, liegt an der Begabtenförderung des Gymnasiums Siegburg Alleestraße. Zuständig ist Lehrerin Dr. Christina Müller. Sie erklärt: Die Förderung passiere in den Jahrgängen 6 bis 10 in Form von Projektunterricht – eine Schulstunde in der Woche. Was die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit an Unterricht verpassen, müssen sie selbstständig nachholen.

Das gelte auch für das Frühstudium an der Universität Bonn, welches bereits ab der Mittelstufe möglich sei. „Fördern, Fordern, Forschen“ (kurz FFF) heißt das Projekt. Es ermöglicht Schülerinnen und Schülern, reguläre Universitäts-Veranstaltungen zu besuchen. 26 Fächer bietet die Universität Bonn im FFF-Projekt an, 230 Schulen nehmen seit 2001 daran teil.

Jedes Jahr machen Schüler des GSA mit. Mädchen seien in den vergangenen sechs Jahren, in denen Müller die Begabtenförderung betreut, unterrepräsentiert gewesen: „Ich bemühe mich um eine Frauenquote und habe auch schon eine Schülerin im Blick.“ Die Aufgabe von Müller ist es, über das Frühstudium und die Bewerbung zu informieren. Während der Vorlesungszeit unterstütze sie die Teilnehmer, wo sie kann – je nach Bedarf auch mit regelmäßigen Treffen.

Mundpropaganda und der lange Weg nach Bonn

Infos über das Frühstudium würden sich aber meist via Mundpropaganda unter den Schülern verbreiten. „Bogdan hat mich überzeugt“, sagt Sebastian Massing. Lange hatte er befürchtet, Vorlesungen in Bonn zu besuchen, könnte so zeitaufwändig sein, dass er kaum noch Raum für Freunde und Hobbys hat. Außerdem wollte er nicht als Streber dastehen.

Zumindest damit, dass es Zeit kostet, von Siegburg nach Bonn zu fahren, hatte Massing recht. Eigentlich brauche man mit der Linie 66 nur eine halbe Stunde – dann kamen Schienenersatzverkehr und Staus – und der Weg dauerte doch länger. Massing und Karachanski haben das in Kauf genommen.

Zeitmanagement und Selbstorganisation lernen

Massing erhält sein Zertifikat. Copyright: Christian Müller

Die Vorlesungen finden während der Schulzeit statt, verpasster Unterricht muss nachgeholt werden. „Das ist zwar anstrengend, aber auch gut, um Organisieren zu lernen“, sagt Bogdan Karachanski.

Dass seine Lehrerinnen und Lehrer ihm das zutrauen, freut Karachanski. Bevor es an die Uni geht, müssen die Schulleitung und die Klassenlehrerin beziehungsweise der Klassenlehrer zustimmen und die Beurlaubung während des Unterrichts genehmigen. In Massings und Karachanskis Fall gab neben der Schulleitung die Oberstufenkoordinatorin Dagmar Ueberall ihre Zustimmung.

Klare Studienwünsche dank Uni-Erfahrung

Karachanski hat im Sommersemester 2026 gleich zwei Fächer belegt, VWL und Mathe – weil er da gut drin ist und sich mehr Input wünscht. Sebastian Massing interessiert sich bereits seit der 10. Klasse für ein VWL-Studium. Bogdan Karachanski ist sich inzwischen „zu 99 Prozent sicher“, dass er Wirtschaftsingenieurwesen studieren möchte, sobald er mit der Schule fertig ist. Die Klassenkameradinnen und Klassenkameraden von den beiden seien noch um einiges unentschlossener. Massing und Karachanski haben durch das FFF-Projekt einen klaren Vorteil: Sie wissen schon, wie es ist, Vorlesungen zu besuchen und eigenverantwortlich für den Uni-Kurs zu lernen. Beide sind sich aufgrund ihrer Erfahrung an der Uni Bonn sicher, dass ein Studium genau das Richtige für sie ist.

Klausuren sind optional – Anrechnung möglich

Uni-Klausuren haben beide nicht mitgeschrieben. „Das ist optional“, sagt Müller. Außerdem: „Im Sommersemester wurde in VWL gar keine Klausur angeboten“, weiß Karachanski. Auch in Mathe hat er keine Klausur geschrieben, aber alle Hausaufgaben gemacht und damit auch genügend Punkte erreicht, um zur Klausur zugelassen zu werden: 50 Prozent brauchte man dafür, Karachanski erreichte sogar 70 Prozent. Eine Leistung, auf die er sehr stolz sein kann, findet Lehrerin Christina Müller. Sie erklärt: Wenn Schüler im Frühstudium Klausuren mitschreiben und die Module bestehen, könnten sie sich diese direkt für das Vollstudium anrechnen lassen.

Kurz vor dem Abitur zählt jeder Notenpunkt

Sebastian Massing hätte gerne noch ein weiteres Studienfach ausprobiert: Physik. Aber er und Karachanski haben gemeinsam entschieden, im Wintersemester 2026/2027 nicht an die Uni Bonn zurückzukehren, schließlich müsse die Schule Priorität haben: Das Abitur rücke immer näher und jeder Notenpunkt zähle. Und ein guter Schnitt im Abitur erleichtere den Zugang zum Wunsch-Studienfach.

Auch wenn er inhaltlich nicht immer alles mitnehmen konnte – manchmal war der Stoff dann doch zu schwierig –, ist Massing froh, „System Uni“ jetzt bereits durchblickt zu haben. Nur schade, dass er das nicht schon früher ausprobiert hat, findet der 17-Jährige. Und auch Karachanski findet, Frühstudium „lohnt sich“.

Zertifikatsverleihung im Festsaal der Uni Bonn

Vergangene Woche hat im Festsaal des Hauptgebäudes der Uni Bonn die feierliche Zertifikatsverleihung stattgefunden. Dr. Thoralf Räsch, Projektkoordinator des Frühstudiums an der Universität, überreichte die Zertifikate. Oberstufenkoordinatorin Dagmar Ueberall und Dr. Christina Müller ließen es sich nicht nehmen, ihre Schüler als eine der Ersten zum Erfolg zu beglückwünschen. Und obwohl er entschieden hatte, dass es mit dem Frühstudium jetzt genug ist, dachte sich Bogdan Karachanski bei der Verleihung: „Einmal geht noch!“ Bis zum 22. März hat er Zeit, seine Bewerbungsunterlagen für das Sommersemester 2027 bei der Uni Bonn einzureichen.