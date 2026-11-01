Zwischen Leinwänden mit Collagen zu Ressourcenschonung, einer Maskenperformance über Mut und einem Kreativtisch, an dem noch während der Ausstellung weitergebastelt wird: Im Theater Tollhaus an der Straße Am Turm in Siegburg verwandeln sich an einem Novemberwochenende die Räume der Jugendkunstschule in eine Bühne für die Ideen von Kindern und Jugendlichen.

Zweites Festival erstmals in Siegburg

Am 14. und 15. November 2026 findet dort das zweite „Weltvisionen-Festival" statt – der Eintritt ist frei. Gezeigt werden die Ergebnisse von Kreativ-Workshops, die im Rahmen des Kinder- und Jugendprojekts „Unsere Welt, unsere Visionen – entdecken, erleben, verändern" im Jahr 2026 entstanden sind. Erstmals findet das Festival in Siegburg statt: Die Premiere war im November 2025 noch im Künstlerforum Bonn über die Bühne gegangen.

Workshops in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Die Workshops selbst fanden das ganze Jahr über verteilt an verschiedenen Standorten in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis statt. Organisiert wurden sie vom Kulturamt der Bundesstadt Bonn und dem Regionalen Bildungs-, Kultur- und Sportbüro des Rhein-Sieg-Kreises gemeinsam mit den beteiligten Institutionen. Das Festival in Siegburg bündelt nun die Ergebnisse dieser Arbeit aus beiden Teilen der Region an einem Ort.

Belastungen in einer schnell wandelnden Welt

Rund 150 Kinder und Jugendliche zwischen acht und 21 Jahren haben sich unter professioneller Anleitung von Künstlerinnen und Künstlern in zahlreichen Workshops mit drei der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele auseinandergesetzt. Im zweiten Projektjahr lag der Fokus auf den Zielen „Gesundheit und Wohlergehen", „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum" sowie „Nachhaltiger Konsum und Produktion". Dabei ging es inhaltlich unter anderem um psychische Belastungen in einer schnell wandelnden Welt, um Arbeitswelt und um Ressourcenschonung.

Bezug zu Klimaplan und Masterplan Energiewende

Inhaltlich knüpft das Projekt an den Klimaplan der Stadt Bonn und den Masterplan Energiewende des Rhein-Sieg-Kreises an. Die jungen Teilnehmenden sollen durch die künstlerische Auseinandersetzung mit Gesundheitswesen, Arbeitswelt und Ressourcenschonung ein Bewusstsein für nachhaltigen Konsum entwickeln und sich kreativ mit dem Kampf gegen den Klimawandel beschäftigen.

Das Festival ist kostenlos. Copyright: Stadt Bonn

Ausstellung, Videos und Mitmachaktionen

Die entstandenen Arbeiten drehen sich um Themen wie Achtsamkeit, Künstliche Intelligenz und Gesundheit und werden zusammen mit Videos, Performances und weiteren Präsentationen ausgestellt. Mitmachaktionen und ein Kreativtisch ergänzen das Programm.

Auftakt mit Vizelandrätin

Geöffnet ist das Festival am Samstag von 15 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Den Auftakt macht am Samstag ab 15 Uhr die Begrüßung durch die stellvertretende Landrätin des Rhein-Sieg-Kreises, Notburga Kunert. Anschließend zeigen die Teilnehmenden die experimentelle Masken-Performance „Mut tut gut. Courage by heart", bevor ein Rundgang durch die Workshop-Ergebnisse führt. Am Sonntag folgt ab 16.30 Uhr die Performance „Connected Disconnected".

Kooperationsprojekt von 2025 bis 2027

Hinter dem Festival steht ein Kooperationsprojekt, das von 2025 bis 2027 läuft: Organisiert wird es gemeinsam von der Bundesstadt Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis, dem Künstlerforum Bonn, der Jugendkunstschule im arte fact Bonn, der Brotfabrik Bonn und der Theaterschatz gGmbH aus Siegburg, der Dach-Institution der Jugendkunstschule Theater Tollhaus.

Kinder und Jugendliche erhalten darin kostenlose Kreativ-Angebote in Sparten wie Bildender Kunst, Theater, Tanz, Musik, Film und Neuen Medien – mit dem Ziel, kreative Lösungsansätze zu den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen zu entwickeln. (jv)

welt-visionen.bonn.de