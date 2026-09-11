Von Akkordeon bis A cappella reicht die Spannbreite der Klassik-Bühne der Kreissparkassenstiftung für den Rhein-Sieg-Kreis. Vom 8. bis 11. Oktober sind vier Konzerte in Siegburg, Windeck, Lohmar und Königswinter angekündigt.

Der künstlerische Leiter Markus Kreul, Landrat Sebastian Schuster, Stephan Moos, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Köln und Stiftungsvorstand, Gabriele Paar, Vorsitzende des Beirats Kunst & Kultur der Kreissparkassenstiftung für den Rhein-Sieg-Kreis, Ralf Klösges, Regionalvorstand der Kreissparkasse Köln sowie Christian Brand, Geschäftsführer der Stiftungen der Kreissparkasse Köln, stellten die Benefizreihe vor.

Zwischen Tradition und Zukunft

Den Auftakt übernimmt am Donnerstag, 8. Oktober, 19.30 Uhr, das Duo Józef Wajdzik und Colin Pütz im Stadtmuseum Siegburg. Unter dem Titel „Zwischen Tradition und Zukunft“ treffen Akkordeon und Klavier aufeinander. Die beiden mehrfach ausgezeichneten Nachwuchsmusiker spannen einen musikalischen Bogen von Johann Sebastian Bach und Domenico Scarlatti über Beethoven und Chopin bis zu zeitgenössischen Komponisten wie Krzysztof Penderecki, Staffan Mossenmark und Alina Dzieciol.

Am Freitag, 9. Oktober, 19.30 Uhr, geht es in der Halle Kabelmetal in Windeck weiter. Dort trifft das Jugend-Jazz-Orchester Nordrhein-Westfalen auf eine Industriekulisse aus Stahl und Backstein. Unter dem Motto „Let’s Swing!“ präsentiert das Auswahlorchester Big-Band-Jazz in einer Mischung aus traditionellen Klängen, zeitgenössischen Kompositionen und eigenen Arrangements. Das Ensemble war bereits auf Konzertreisen in Europa, Asien, Afrika, Australien und Amerika zu hören.

Frisch und unterhaltsam: A-cappella-Musik

Ganz andere Töne sind am Samstag in Lohmar-Wahlscheid zu erwarten. In der Pfarrkirche St. Bartholomäus auf dem Berge gastieren die German Gents ab 19.30 Uhr mit ihrem Programm „Life Could Be a Dream“. Die vier Sänger verbinden amerikanische Evergreens der 50er und 60er Jahre mit Liedern der Comedian Harmonists und modernen Arrangements von Popklassikern. Die Gruppe zeige, wie frisch und unterhaltsam A-cappella-Musik daherkommen könne, verspricht das Programm.

Den Abschluss bilden am Sonntag, 11. Oktober, 18 Uhr „Briefe für die Ewigkeit“ auf dem Petersberg in Königswinter. Die Schauspieler Anika Pages und Walter Sittler lesen Briefe berühmter Persönlichkeiten, darunter Bettine Brentanos Schreiben an Goethe, Marilyn Monroes Brief an ihren Psychoanalytiker und Konrad Adenauers Briefe an seine Frau „Gussie“. Am Klavier begleitet der künstlerische Leiter der Klassik-Bühne, Markus Kreul, die Lesung mit Werken von Beethoven, Chopin und Brahms. Der Petersberg wird dabei laut Programm zum historischen Bezugspunkt: Hier habe Adenauer 1949 wichtige Weichen für die junge Bundesrepublik gestellt.

Markus Kreul, Künstlerischer Leiter der Klassik-Bühne der Kreissparkassenstiftung für den Rhein-Sieg-Kreis. Copyright: Martina Bogdahn

Neben dem öffentlichen Programm bringt die Klassik-Bühne die Musik auch in Schulen und Senioreneinrichtungen. Unter dem Motto „Lust auf Musik?!“ sind vier geschlossene Mitmachkonzerte vorgesehen. Für Kinder gibt es „Zauberkasten Klavier“, für Seniorinnen und Senioren das Programm „Musik des Lebens“.

Die Konzertreihe wird seit mehr als 30 Jahren von der Kreissparkassenstiftung für den Rhein-Sieg-Kreis ausgerichtet. Der Eintritt zu den vier öffentlichen Konzerten ist frei, Spenden sind erwünscht: In diesem Jahr kommen sie der Hannah-Stiftung zugute, die sich für Kinderschutz und die Stärkung von Kindern einsetzt.

Zielgruppe eines neuen Präventionsprojekts sind Kinder im letzten Kitajahr. Sie lernen in altersgerechten Rollenspielen, Geschichten und Übungen, eigene Grenzen wahrzunehmen, selbstbewusst „Nein“ zu sagen und sich im Bedarfsfall Hilfe zu holen. Eltern und pädagogische Fachkräfte werden in das Konzept einbezogen.

Karten können über die Internetseite der Kreissparkasse bestellt werden.