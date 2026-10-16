Mit kürzer werdenden Tagen, sinkendem Laub auf den Fahrbahnen und häufigem Regen steigen die Risiken für Radfahrer deutlich. Das Straßenverkehrsamt des Rhein-Sieg-Kreises hat deshalb eine Reihe von Empfehlungen herausgegeben, die Pendler, Schüler und Freizeitfahrer gleichermaßen betreffen.

Auf Sichtbarkeit achten

Wer im Herbst auf dem Fahrrad, E-Bike oder Pedelec unterwegs ist, sollte nach Angaben des Amtes vor allem auf seine Sichtbarkeit achten. Dass das Thema dringlich ist, belegen aktuelle Zahlen des Statistischen Landesamts IT.NRW: Im Jahr 2025 verunglückten landesweit 7.969 Personen bei Pedelec-Unfällen in Nordrhein-Westfalen – ein Anstieg von 11,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr und der höchste bislang erfasste Wert. Zur gesetzlich vorgeschriebenen Beleuchtung zählen Scheinwerfer und Rücklicht ebenso wie Reflektoren an Pedalen und Speichen. Darüber hinaus empfiehlt das Straßenverkehrsamt auffällige Farben oder reflektierende Elemente an der Kleidung. Regenjacke, Regenhose und festes Schuhwerk schützten nicht nur vor Nässe und Kälte, sondern erhöhten in Kombination mit Reflektoren die Wahrnehmbarkeit bei Nebel und Dunkelheit erheblich.

Bremsen prüfen

Vor jeder Fahrt sollten Radfahrer Beleuchtung und Bremsen kontrollieren: Nässe verlängert den Bremsweg spürbar. Die Schwere der Verletzungen unterstreicht die Dringlichkeit solcher Vorsichtsmaßnahmen: Nach Angaben von IT.NRW erlitten 2025 rund 16,1 Prozent der bei Pedelec-Unfällen Verunglückten schwere Verletzungen – ein im Vergleich zu konventionellen Fahrradunfällen deutlich höherer Schweregrad. Um die Bremswirkung zu verbessern, empfiehlt das Amt, die Bremsanlage durch wiederholtes kurzes Bremsen trocken zu halten.

Laub auf der Fahrbahn, nasse Fahrbahnmarkierungen, Kopfsteinpflaster und Kanaldeckel sind klassische Gefahrenpunkte im Herbst laut des Verkehrsamts. Einen technischen Hinweis gibt es auch zum Reifendruck: Wählt man den Druck an der unteren Grenze der Herstellervorgabe, vergrößert sich die nutzbare Lauffläche des Reifens, was die Haftung auf nassem Untergrund verbessert.

Für Nutzer von E-Bikes und Pedelecs gelten zusätzliche Hinweise. Kälte mindert die Leistungsfähigkeit von Akkus und damit die Reichweite, was bei längeren Fahrten eingeplant werden sollte. Wer sein Elektrofahrrad über einen längeren Zeitraum nicht nutzt, sollte den Akku lagern. (tis)