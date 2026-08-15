Ein 51-jähriger Mann ist am späten Freitagabend, 14. August, auf der Industriestraße in Siegburg mit lebensgefährlichen Verletzungen aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, gehen die Ermittler und Ermittlerinnen von einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht aus.

Gegen 22.42 Uhr wurde die schwer verletzte Person auf der Straße in Höhe der Hausnummer 43 gemeldet. Die Art der Verletzungen deute auf einen Zusammenstoß mit einem Auto hin, so die Polizei. Derzeit schwebt der Mann in Lebensgefahr.

Polizei sucht blauen Pkw und bittet um Hinweise

Der Verletzte selbst konnte nur noch den vagen Hinweis auf einen blauen Pkw geben, bevor er nach notärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ersthelfer und Ersthelferinnen, die vor Ort waren, konnten keine Angaben zum Unfallhergang machen.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen wurde zur Unterstützung hinzugezogen. Das Verkehrskommissariat in Siegburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat das Geschehen beobachtet oder kann Angaben zu einem blauen Pkw mit möglichen Beschädigungen an der Front machen?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241-541-3121 entgegen. (red)