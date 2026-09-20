Die Autobahn 3 bei Siegburg war am Samstagmittag, 19. September, für dreieinhalb Stunden gesperrt. Bei einem Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen hatte sich eines von diesen überschlagen. Drei Menschen wurden leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.20 Uhr in Fahrtrichtung Frankfurt, zwischen dem Rastplatz Siegburg-West und dem Kreuz Bonn-Siegburg. Wie die Polizei berichtet, hatte der Fahrer eines Renault verkehrsbedingt bremsen müssen. Der Fahrer des dahinter fahrenden Fahrzeugs bemerkte das zu spät und fuhr hinten auf.

A3 bei Siegburg erst nach einigen Stunden wieder frei befahrbar

Sein Auto schob den Renault auf abschüssiger Strecke auf einen davor fahrenden Hyundai, der sich daraufhin überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Ein schwarzer Audi krachte schließlich in das Heck des Renault, der Fahrer des Unfallverursachers blieb links in der Baustelle stehen.

Feuerwehr und Polizei kamen hinzu, ebenso mehrere Rettungswagen und zwei Notärzte. Alle Personen hatten sich selbstständig befreien können. Die Insassen des Audi und des Hyundai waren leicht verletzt worden, zwei von ihnen kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Autos wurden abgeschleppt. Die Autobahn war zunächst voll gesperrt, nach einiger Zeit gab die Polizei eine Fahrspur frei. Erst um kurz vor 15 Uhr galt wieder freie Fahrt.