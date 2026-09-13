Bei einem Unfall auf der B56 n sind in Siegburg am Samstagnachmittag (12. September) drei Personen leicht verletzt worden. Der Auffahrunfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr in Fahrtrichtung Sankt Augustin.

Einem Zeugen zufolge war es in Höhe der Abfahrt zum Willy-Brandt-Ring zu einem Rückstau gekommen. Der Fahrer oder die Fahrerin eines VW Golf übersah das Stauende und krachte demnach nahezu ungebremst in einen Autotransporter.

Schnellstraße blieb für eine Dreiviertelstunde voll gesperrt

Durch die Wucht wurde dieser gegen einen neben ihm fahrenden Mercedes geschoben. Alle drei Beteiligten kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei konnte keine näheren Angaben zu dem Unfall machen.

Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab und schob die manövrierunfähigen Autos beiseite. Die Schnellstraße blieb für eine Dreiviertelstunde voll gesperrt, die Polizei leitete den Verkehr über die Abfahrt ab, viele Autofahrerinnen und Autofahrer wendeten unten in einer 180 Grad-Kurve, um wieder in Richtung Sankt Augustin aufzufahren. (mfu)