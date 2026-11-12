Wer abends, wenn es schon dunkel ist, in Siegburg unterwegs ist und den Blick nach oben in den Himmel richtet, wird sich womöglich über ein blaues Leuchten wundern. Vor allem bei bewölktem Himmel ist der Lichtschein gut zu erkennen. Ein klar umrissener Lichtkegel, der zu einer bestimmten Quelle in der Stadt führt, ist dagegen nicht auszumachen. Ein Umstand, welcher die Erscheinung am Himmel noch rätselhafter macht. Unser Redakteur ging der Sache nach, um den Ursprung aufzuklären. Ihm war das Phänomen wiederholt bei der letzten Gassi-Runde mit dem Hund aufgefallen.

Presseanfrage sorgt für Lacher

Die Anfrage bei der Presseabteilung der Kreispolizeibehörde im Rhein-Sieg-Kreis nahm dann den erwartet amüsanten Verlauf. „Was sagen Sie, ein blaues Leuchten am Himmel?“, reagierte Stefan Birk, Leiter der Pressestelle. „Aber ich frage mal gerade hier bei meinen Kollegen nach: Ist Euch ein blaues Leuchten über Siegburg aufgefallen?“ Die Antwort war auch am Telefon deutlich als Lachen zu hören. Kein Wunder, denn auch der Redakteur konnte sich in Anbetracht der kuriosen Anfrage ein Lachen nicht verkneifen.

Verdacht fällt auf das neue Casino in der Zange

Eine Vermutung hatte Polizeihauptkommissar Birk aber doch: Sein Verdacht fiel auf das neue Casino in der Zange. Der Gedanke schien durchaus naheliegend. Doch wer den Standort in der Zange besucht, bekommt zwar schon ein recht gutes Bild, wie das Casino aussehen wird, allerdings laufen viele Arbeiten noch auf Hochtouren – und eine Lightshow wurde noch nicht installiert.

Die Lösung: das Parkhaus Haufeld

Die Hochgarage im Haufeld. Copyright: Voß

Die Lösung des Rätsels – wie sollte es anders sein? – fällt sofort ins Auge. Auch aus einem in Siegburg ein- oder ausfahrenden Regionalzug ist es kaum zu übersehen: Das Parkhaus Haufeld. Die sechsgeschossige Hochgarage ist auch am Tag ein Hingucker. Das durchsichtige („transluzente“) Metallgewebe, das verbaut wurde, ist laut den Stadtbetrieben auch in den Innenhöfen des Pariser Louvre zu sehen. Eine großflächige Begrünung nimmt dem Gebäude zudem den nüchternen Charakter eines reinen Zweckbaus.

„Parkhäuser sind ja meistens ästhetisch oder ökologisch keine sehr anspruchsvollen Gebäude“, so der André Kuchheuser, Vorstand der Stadtbetriebe Siegburg AöR, „aber die Zeiten ändern sich. Wir setzen heute auch bei einem Parkhaus ökologische Akzente, und die Lage dieser Hochgarage nahe einem Wohngebiet und direkt an der ICE-Trasse stellt uns auch ästhetisch vor besondere Herausforderungen.“

Hochgarage strahlt in der Nacht

In der Nacht ist von der extravaganten Fassadengestaltung aber nicht mehr viel zu sehen. Die Lösung, um den neuen Prestigebau auch in der Nacht zur Geltung zu bringen, lieg offenbar in einem innovativen Lichtkonzept, welches das Gebäude erstrahlen lässt. Derzeit werde ein blauer Farbton gewählt, bestätigt ein Pressesprecher der Stadtbetriebe Siegburg. Dass der Lichtschein aber auch am bewölkten Himmel zu sehen ist, war offenbar noch nicht bekannt. „Wir haben ein dezentes Licht nur auf die Fassade zur Bahn gelegt, es soll bewusst nicht unkontrolliert in die Höhe scheinen“, so der Sprecher weiter.

Lichtstrahler im Boden leuchten die Fassade an

Vor Ort zeigt sich ein beeindruckendes Bild. Im Boden vor der Fassade sind mehrere Lichtstrahler eingelassen, die am Gebäude emporleuchten. Ein schwacher Lichtschein reicht an der Hochgarage in den Himmel. Die Hochgarage liegt an der Industriestraße. Aufgrund der direkten Angrenzung zur Bahntrasse hat das Objekt keine gegenüberliegenden Nachbarn, welche von dem Licht gestört werden könnten. (jv)