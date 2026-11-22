Der Mittelalterliche Markt zur Weihnachtszeit in Siegburg öffnet am Freitag, dem 20. November, seine Tore – mit einer der größten baulichen Veränderungen der vergangenen Jahre. Erstmals steht die Bühne nicht mehr in Höhe des Stadtmuseums, sondern in der Mitte des Marktplatzes, dort, wo bisher das Kinderkarussell stand. Im Gespräch mit dieser Zeitung erläuterte Jutta Ferreira von der Tourismusförderung der Stadt Siegburg die Hintergründe.

Besucherzahlen und Entwicklung des Marktes

Rund 450.000 Menschen besuchten den Markt im vergangenen Jahr, das Journal „Wintertraum“ kürte ihn zum „Lieblingsweihnachtsmarkt des Jahres 2025“ in Deutschland. Mit deutlich mehr Besuchern rechnet Ferreira trotzdem nicht. „Nein, nicht zwingend, muss ich sagen, weil es natürlich auch eine begrenzte Kapazität hat. Und wenn es mehr wird, dann hoffentlich an Werktagen“, sagte sie. Seit fünf Jahren begleitet Ferreira den Markt und beobachtet seitdem eine positive Entwicklung, vor allem unter der Woche, wo durch Busgruppen und Tagesausflügler inzwischen deutlich mehr los sei als früher.

Anreise: Parkplätze, Bahn und neues Parkhaus

Bei der Anreise rät Ferreira, vorab die Hinweise auf der Homepage zu nutzen. Dort sind Parkflächen für Reisebusse sowie Parkhäuser für Pkw-Fahrer ausgewiesen, die fußläufig zum Markt liegen – die Zufahrtssituation in der Siegburger Innenstadt ist eng. Mit der Bahn sei die Anreise unkompliziert, allerdings ist in diesem Jahr eine Teilstrecke gesperrt. Entlastung erhofft sich Ferreira vom neuen Parkhaus Hausfeld, rund zehn Gehminuten entfernt: „Es ist alles wirklich nicht sehr weit entfernt, und das sollte eine deutliche Entspannung bringen.“

Neue Aufteilung auf dem Markt

Zur neuen Bühnenposition erklärte Ferreira, dass vor allem bauliche Zwänge ausschlaggebend waren. „Der WC-Wagen muss in diesem Jahr einen bestimmten Standort einnehmen“, erklärt sie. Dadurch habe sich die Aufteilung des Marktes verschoben. Grundlegende Auswirkungen auf das Programm erwartet Ferreira nicht: Die Bühne sei von allen Seiten einsehbar, es sei aber bewusst Platz für Zuschauer eingeplant worden. „Es wird sicherlich eine andere Situation, als wir vorher hatten, aber ich glaube, das könnte sehr gut werden“, sagte sie.

Familienbereich am bisherigen Bühnenstandort

Durch den Tausch wandert das Kinderkarussell an den bisherigen Bühnenstandort gegenüber dem Stadtmuseum, auch Familienangebote wie „Hau den Lukas“ sollen sich dort ansiedeln. Dieser Bereich soll künftig stärker Familien mit Kindern vorbehalten sein. Wie sich die neue Aufteilung bewährt, zeige sich aber erst beim Aufbau, räumte Ferreira ein. Auch insgesamt werde die Standbelegung mehr zu den Rändern hin ausgedehnt.

Dieses Jahr erstmals im Zentrum. Copyright: Voß

Neuer Drechsler und Kreativ-Workshops

Neu im Handwerksangebot ist ein Drechsler. Betrieben wird der Stand von Schreinermeister Hülsmeyer. Zuschauen ist hier das Prinzip – ausprobieren können Besucher dagegen bei den Kreativ-Workshops, etwa zu Textiltechniken, Handspindeln oder Töpfern. Einige Termine seien bereits ausgebucht, in anderen Kursen gebe es noch freie Plätze.

Nur Handwerksmeister in Siegburg

Wer als Künstler oder Handwerker vertreten ist, entscheidet laut Ferreira Veranstalter Diekmann. Es handle sich um eine über Jahre gewachsene, feste Gemeinschaft. Entscheidendes Kriterium sei aber der Meistertitel: „Das sind alles Handwerksmeister, die wir haben, der Schmied, der Bäcker, der Schreiner, genauso wie die anderen auch.“ Nachwuchs zu finden sei entsprechend schwierig. Um ihre Unterkunft kümmern sich Händler und Künstler übrigens eigenständig: „Das geht von Hotel bis zu Ferienwohnung oder privaten Kontakten“, erläutert Ferreira. Alle kämen jedoch irgendwo in Marktnähe unter, anders sei das auch gar nicht möglich.

Glühwein und Schweinebrötchen

Und was ist mit den Preisen? Beim Glühwein bleibt alles beim Alten, der Stand aus dem vergangenen Jahr wird wieder betrieben, so Ferreira. Zum Schweinebrötchen konnte Ferreira zum Zeitpunkt des Gesprächs noch keine Details nennen, der Aufbau war gerade in vollem Gange. Dass es das Angebot erneut geben wird, bestätigte sie ohne Umschweife: „Ja, definitiv.“ Und auch dahinter stehe, wie bei den übrigen Ständen, ein Handwerksmeister.

Am Ende des Gesprächs wurde Ferreira persönlich: „Dieser Markt wächst einem sehr ans Herz. Das sind alles ganz besondere Menschen, die da versammelt sind, mit ganz besonderen Geschichten und echter Herzenswärme. Das ist einfach toll.“