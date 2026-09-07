In den Zirkuswagen auf dem Michaelberg zieht wieder Leben ein: Das Junge Forum Kunst Siegburg stellt hier ein ganzjähriges Workshop-Programm für Menschen jeden Alters zusammen. Selbstständige Künstlerinnen und Künstler, Handwerkerinnen und Handwerker und Kreative werden ab Mitte Oktober sowohl wöchentlich stattfindende Workshops als auch kreative Angebote für Gruppen anbieten, die exklusiv gebucht werden können: beispielsweise für Schulklassen, Kindergärten oder Seniorengruppen.

Beheizter Wagen macht Workshops auch im Winter möglich

Am 4. September wurde der Zirkuswagen offiziell an den Verein zur Nutzung übergeben. Aktuell gibt es von der Stadt keine Frist, der Nutzungsvertrag verlängert sich jedes Jahr. „Wir haben nicht vor, aufzuhören“, sagt Martina Clasen, die das Junge Forum Kunst gegründet hat. Seit 2003 organisiert die Künstlerin mit dem Verein auch die Zukunftswerkstatt für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien.

Martina Clasen hat das junge Forum Kunst gegründet. Copyright: Lilian von Storch

„Im Wesentlichen geht es uns um offene, kreative Räume in der Stadt“, erläutert Clasen. Sie freue sich, diese auf dem Michaelsberg jetzt nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern für alle Generationen schaffen zu können. „Eltern sollen hier mit ihren Kindern einen Platz finden, Senioren, Jugendliche“, betont Clasen. „Früher war das hier ja mal ein kriegerischer Platz, die Bastion. Heute ist es der friedlichste und schönste Ort in Siegburg.“

Im Wesentlichen geht es uns um offene, kreative Räume in der Stadt. Martina Clasen

Die Workshops sollen, wenn das Wetter es zulässt, vor allem draußen stattfinden. Auch im Zirkuswagen selbst ist jedoch auch etwas Platz, um kreativ zu werden, sodass die Kurse ganzjährig stattfinden können. Der Zirkuswagen ist im Winter beheizbar, außerdem wird hier noch eine Camping-Komposttoilette eingerichtet. Ein kleines Handwaschbecken gibt es bereits. Ein Nachteil sei die fehlende Barrierefreiheit des Ortes auf dem Michaelsberg, sagt Martina Clasen; vor allem bei schlechtem Wetter sei es für Menschen im Rollstuhl oder mit Rollatoren schwierig, den Berg hochzukommen. Wünschenswert wäre es außerdem, eine der Treppen am Zirkuswagen noch durch eine Rampe zu ersetzen, so Clasen.

Auch im Wagen ist Platz, um bei schlechtem Wetter kreativ zu werden. Copyright: Lilian von Storch

Auf dem Michaelsberg entstehe keine neue „Rosa Aussicht“, betont Martina Clasen. Viele kennen noch das heute in Hennef ansässige Atelier, das die Künstlerin früher in Siegburg betrieb und wo sie ebenfalls Seminare, Kurse und Ausstellungen organisierte. „Wir stehen hier als Verein Junges Forum Kunst, und das ist eine ganz andere Nummer. Wir sind eine Plattform für verschiedenste Menschen, die selbstständig künstlerisch arbeiten und alle ihre Ideen einbringen können.“

Auftakt in den Herbstferien

In den Herbstferien soll es losgehen, den Auftakt bildet eine offene Töpferwerkstatt am Samstag, 17. Oktober von 10 bis 14 Uhr. Hier ist keine Anmeldung notwendig. Am Sonntag geht es weiter mit einem Schreibworkshop von der Kölner Autorin Marina Wudy. „Schreiben wird durch die Schule leider gerade bei Kindern oft negativ besetzt. Ich möchte Kindern gerne zeigen, wie sie damit Spaß haben können“, kündigt Wudy an. Andere Kurse möchte sie nur für Erwachsene anbieten, hier wird sie auch schreibtherapeutische Ansätze einbringen.

Kinder und Erwachsene können bei Valentin Weiß das Steinmetz-Handwerk lernen. Copyright: Lilian von Storch

In der ersten Ferienwoche sei vormittags kreatives Programm geplant, das zeitnah auf der Webseite veröffentlicht werde, so Martina Clasen. Außerhalb der Ferien geht es dann mit wöchentlichen Kursen weiter. Die Künstlerin Marie Claude Mayer bietet beispielsweise mittwochs ein vielseitiges Kreativprogramm speziell für Senioren und Enkelkinder an. Freitags gibt der Steinmetz Valentin Weiß einen Workshop für Eltern oder Großeltern mit Kindern, und samstags bietet Dirk Müller zweiwöchentlich Holzbildhauer-Kurse für Erwachsene und Kinder an.

Eva Fast plant mehrere Kurse in den Herbstferien sowie ein Adventsprogramm, wo Besucherinnen und Besucher mit Naturmaterialien kreativ werden können. Diese möchte sie im kommenden Jahr weiterführen und je nach Saison mit verschiedenen Materialien arbeiten. Der Seelscheider Jazzmusiker Ben Tai Trawinski startet am Sonntag, 25. Oktober einen Mitsing-Workshop, ähnliche Aktionen werden über das Jahr verteilt folgen.

Die Künsterin Jeannette Peeters stellt Pop-Up-Karten her. Copyright: Lilian von Storch

Jeannette Peeters zeigt Techniken zum Herstellen von Pop-up-Karten. Es beeindrucke sie besonders, wie kreativ Kinder dabei seien: „Von Kindern kann ich wirklich viel lernen, weil die noch so innovativ denken.“ Die Preise aller Workshops sollten sich in einem sozialverträglichen Rahmen bewegen, sagt Martina Clasen. Diese werden bald mit dem finalen Programm auf der Webseite des Vereins zu sehen sein. Hier folgen zeitnah auch Infos zur Anmeldung, die telefonisch oder per SMS erfolgen kann, bei einigen Workshops können Interessierte einfach spontan vobeikommen.

Er freue sich, dass der aktuell nur an wenigen Tagen im Jahr genutzte Wagen wieder vermehrt belebt werde, und sei dankbar für das Engagement des Vereins, sagt Bürgermeister Stefan Rosemann. „Wenn Kunst und Kultur in Siegburg hier eine neue Heimat finden, begrüße ich das sehr“, so der Bürgermeister. „Freischaffende Künstlerinnen und Künstler scheitern oft an Räumlichkeiten. Der Zirkuswagen ist zwar ein kleiner Raum – aber mit den Möglichkeiten draußen dann doch ein größerer.“