Auf der Rückfahrt von Straßburg wurde der Reisebus zum rollenden Chor: Schüler und Lehrerinnen sangen gemeinsam französische Klassiker und aktuelle Hits, von Gérard Lenormans „Ballade des gens heureux“ bis zu Stromaes „Papaoutai“. Hinter den Jugendlichen lagen zwei Tage, an denen sie europäische Politik und französische Kultur kennengelernt und Perspektiven für ihre berufliche Zukunft entdeckt hatten.

Bildungsfahrt mit vier Gymnasien

Rund 40 Schülerinnen und Schüler aus vier Gymnasien in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis waren am Freitag, 20. November, mit ihren Lehrkräften nach Straßburg aufgebrochen. Mit dabei war auch Abiturjahrgangskurs des Siegburger Gymnasiums Alleestraße. Die Bildungsfahrt wird jährlich von Hildegard Wöller und Evelyne Droht von der Deutsch-Französischen Gesellschaft Bonn und Rhein-Sieg organisiert.

Erste Station: das Europäische Parlament

Erste Station war das Europäische Parlament. Hier kamen 1979 die Abgeordneten nach der ersten Direktwahl zusammen. Bei einer französischsprachigen Führung erfuhren die Jugendlichen, wie Entscheidungen auf europäischer Ebene zustande kommen und welchen Einfluss sie auf ihren Alltag haben. Ein 360-Grad-Kino, interaktive Quizze und eine multimediale Ausstellung veranschaulichten die Arbeit des Parlaments.

Straßburg als Symbol der Aussöhnung

Straßburg steht wie kaum eine andere Stadt für die wechselvolle deutsch-französische Geschichte und die Aussöhnung der beiden Länder. Mehrfach wechselte die Stadt zwischen deutscher und französischer Herrschaft. Heute haben dort auch der Europarat und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ihren Sitz.

Schüler aus Siegburg machen eine Exkursion nach Straßburg zu EU-Institutionen und an die Deutsch-Französische Hocheschule. Copyright: Birthe Gesellchen

Forum Franco-Allemand: Studium und Karriere

Welche Möglichkeiten die europäische Zusammenarbeit jungen Menschen bietet, erfuhren die Schüler am Samstag auf dem Forum Franco-Allemand, einer deutsch-französischen Hochschul- und Karrieremesse. Dort informierten sie sich unter anderem über das Angebot der Deutsch-Französischen Hochschule (DFH). Mehr als 200 grenzüberschreitende Studiengänge an rund 135 Hochschulstandorten ermöglichen nach Angaben des Gymnasiums einen deutsch-französischen Doppelabschluss. Im Gespräch mit Studierenden und Absolventen konnten die Jugendlichen auch Praktisches klären, etwa zur finanziellen Förderung, zur Wohnungssuche im Ausland und zu Praktika.

Stimmen von Schülern und Referentin

„Bei der Messe lernt man viele Möglichkeiten kennen, wie man sein Leben nach dem Abitur auf binationaler Ebene gestalten kann“, sagte Milan Sokolowsky laut einem Bericht der Schule. Amélie Maus zeigte sich überrascht, dass für viele Angebote bereits Sprachkenntnisse auf dem Niveau B1 oder B2 ausreichen. Sandra Reuther, Referentin der DFH, berichtete in ihrem Vortrag, dass die meisten Absolventen schon vor ihrem Masterabschluss einen Arbeitsvertrag hätten.

Europa lebt vom Engagement seiner Bürger

Dass Europa vom Engagement seiner Bürger lebt, machte Hildegard Wöller den Jugendlichen deutlich. Die ehemalige Lehrerin ermutigte sie, eigene Verantwortung zu übernehmen und dadurch demokratische Werte gegen extremistische Ideologien zu verteidigen. Wie Bürger ihre demokratischen Rechte wahrnehmen, konnten die Jugendlichen in Straßburg auch selbst beobachten: Am Samstag erlebten sie auf den Straßen der Stadt friedliche Demonstrationen. (red)