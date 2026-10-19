Elterncafé öffnet im Familienzentrum

Das Familienzentrum Rübkamp in Troisdorf erweitert im November sein Angebot für Familien. Herzstück ist die Neueröffnung des Elterncafés: Am Mittwoch, 18. November, öffnet es um 8.30 Uhr erstmals seine Türen und soll künftig Raum für Begegnungen, Gespräche und den Austausch unter Eltern bieten. Laut Mitteilung der Stadt Troisdorf versteht sich das Familienzentrum grundsätzlich als Anlaufstelle mit Informationen, Unterstützung und Beratung rund um Erziehung und Versorgung.

Basteln und Tauschbörse zur Adventszeit

Wer sich auf die Adventszeit einstimmen möchte, findet am Donnerstag, 26. November, von 15 bis 16.30 Uhr ein gemeinsames Basteln von Adventskränzen. Die Veranstaltung wird von Beate Walrafen vom DRK Rhein-Sieg begleitet. Ebenfalls in der Vorweihnachtszeit angesiedelt ist eine Tauschbörse für Adventsdekoration: Von Montag, 16. November, bis Freitag, 20. November, können Familien nicht mehr benötigte Dekorationsartikel abgeben und im Gegenzug neue mitnehmen.

Adventseinklang und Seniorenfest zum Monatsende

Zum Abschluss des Monats lädt das Team der angeschlossenen Kindertagesstätte am Freitag, 27. November, nachmittags zum Adventseinklang in die Einrichtung ein. Am darauffolgenden Samstag, 28. November, wird das Programm beim Seniorenfest fortgesetzt.

Babysitter-Führerschein für Jugendliche

Auch für Kinder und Jugendliche hält das Familienzentrum im November Angebote bereit. Am Freitag, 13. November, von 15.15 bis 18.15 Uhr sowie am Samstag, 14. November, von 9.30 bis 16.30 Uhr findet in Zusammenarbeit mit dem DRK Rhein-Sieg der Babysitter-Führerschein statt. Teilnehmende erlernen dabei grundlegende Kenntnisse für die Betreuung von Babys und Kleinkindern.

Selbstbehauptungskurs für die Pfiffikusse

Parallel dazu startet am Freitag, 6. November, der jährliche Selbstbehauptungskurs für die sogenannten Pfiffikusse. In acht Terminen, jeweils von 13.30 bis 14.30 Uhr, stehen Selbstachtsamkeit, Selbstbehauptung und die Stärkung des Selbstbewusstseins im Mittelpunkt. Geleitet wird der Kurs von Michael Wagner von WingTsun Rösrath.

Anmeldung und Informationen

Die Stadt Troisdorf weist darauf hin, dass alle Angebote unter Vorbehalt stattfinden. Weitere Informationen sowie Anmeldungen beim Familienzentrum Rübkamp, telefonisch unter 02246 2187 oder per Mail. (tis)

KG_Ruebkamp@troisdorf.de