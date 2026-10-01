Ein 46-jähriger Mann aus Troisdorf ist Opfer eines sogenannten Love-Scams geworden und hat dabei rund 3000 Euro verloren. Wie die Polizei mitteilte, erstattete der Mann am Mittwoch (30. September) Anzeige.

Anfang des Monats hatte der Troisdorfer über eine Social-Media-Plattform eine Frau kennengelernt. Nach einem Austausch über einen Messenger-Dienst schilderte sie ihm ihre angebliche finanzielle Notlage und bat um Unterstützung.

Der 46-Jährige kaufte daraufhin mehrere Guthabenkarten im Gesamtwert von etwa 3000 Euro und übermittelte der Unbekannten die Codes. Misstrauisch wurde er erst, als sich eine weitere Person meldete. Diese behauptete, die Frau sei im Krankenhaus und benötige weitere 700 Euro für die Behandlung, die er persönlich in einer weit entfernten Stadt übergeben solle.

Der Mann wandte sich an die Polizei, die ihn über die Betrugsmasche aufklärte. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, niemals persönliche Daten oder Geld an Unbekannte weiterzugeben und bei Zweifeln immer Vertrauenspersonen hinzuzuziehen. (red)