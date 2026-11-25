Frostiger Streikauftakt vor dem Werkstor

Eisige Kälte herrschte am Dienstagmorgen (24. November): Bei minus fünf Grad startete Troisdorf in den Tag. Die Streikenden ließen sich davon nicht abhalten. Schon um vier Uhr am frühen Morgen standen Beschäftigte vor dem Werkstor der Mannstaedt GmbH. Einer von ihnen, Benjamin Schmitz. Er arbeitet seit zehn Jahren bei Walterscheid in Lohmar und ist mit rund 150 Kolleginnen und Kollegen in zwei Bussen nach Troisdorf gekommen, um die Beschäftigten der Mannstaedt GmbH zu unterstützen. „Ja, das war kalt. Aber es ist einfach super, die Unterstützung und den Zusammenhalt hier zu sehen“, sagt er.

Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie

Hintergrund ist ein Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie, der bundesweit 3,7 Millionen Beschäftigte betrifft. Die IG Metall Bonn-Rhein-Sieg hat für die Mannstaedt GmbH einen 24-Stunden-Warnstreik ausgerufen, an dem sich laut Gewerkschaft rund 670 Beschäftigte beteiligen. Der Ausstand begann am Vortag um 14 Uhr und dauert bis um 14 Uhr des Folgetags. Die GMH-Gruppe bestätigte den Streik auf Anfrage, äußert sich aber nicht weiter dazu.

Forderungen der IG Metall und Angebot der Arbeitgeber

Die IG Metall fordert 5 Prozent mehr Geld, dazu eine tarifliche Zukunftssicherung und eine Gewinnbeteiligung für erfolgreiche Betriebe. Ein verhandlungsfähiges Angebot der Arbeitgeber gebe es bislang nicht, so die Gewerkschaft. Das bisherige Angebot sieht laut IG Metall eine variable Einmalzahlung für 2027 von rund 650 Euro vor, die von der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens abhängen soll. Erst im Sommer 2028 sollen die Entgelte um 1,3 Prozent steigen.

Scharfe Kritik und politische Solidarität

Schmitz kritisiert die Verhandlungsgrundlage scharf. „Das ist absolut kein Angebot“, sagt er. Die 1,3 Prozent seien „ein Witz“. Außerdem berichtet er von vielen Stellenstreichungen und zunehmender Schichtarbeit. Wie am Dienstag bekannt wurde, wollen sich Gewerkschaft und Arbeitgeber am Mittwoch erneut an den Tisch setzen. Wenn das nicht fruchte, sei der nächste Streik bei Walterscheid schon geplant.

Auch der stellvertretende Troisdorfer Bürgermeister Niko Nowacek (SPD), der im kommenden Jahr für den Landtag kandidiert, zeigte sich solidarisch. Er wandte sich am Streikort dagegen, dass Beschäftigte mehr arbeiten sollen, ohne ordentlich bezahlt zu werden, während „Reiche immer reicher werden“. Die Kundgebung wurde von lauten Rufen,

Einigung oder dritte Streikwelle

IG-Metall-Geschäftsführer Michael Korsmeier macht die Arbeitgeber für die Eskalation verantwortlich. „Wir legen die Betriebe 24-Stunden lahm, damit sich die Arbeitgeber endlich bewegen“, so Kokrsmeier kämpferisch. Im Gespräch mit dieser Zeitung sagte Korsmeier, die Streiks liefen bis zu einem möglichen Gesprächstermin am Mittwoch weiter, den die Gewerkschaft in Baden-Württemberg erwartet. Die Arbeitgeber müssten sich bis dahin aber noch bewegen.

Kundgebung mit Delegationen weiterer Betriebe

An der für 10 Uhr am Dienstag eröffneten öffentliche Kundgebung in Troisdorf beteiligten sich auch Delegationen weiterer Betriebe, unter anderem von Walterscheid, Reifenhäuser, ZF Friedrichshafen und Danfoss. Bereits am Freitag hatten in der Region mehrere hundert Beschäftigte in 16 Betrieben die Arbeit früher beendet.

Begründung der Forderung und Vorwürfe an die Arbeitgeber

Die Gewerkschaft begründet ihre Forderung mit Inflation und Produktivität. Dafür rechnet sie rund drei Prozent an, die aus dem Verteilungsspielraum der Unternehmen stammen sollen, dazu rund zwei Prozent Umverteilung. Korsmeier wirft den Arbeitgebern außerdem vor, Weihnachts- und Urlaubsgeld künftig von der wirtschaftlichen Lage abhängig machen zu wollen. Zudem solle die 40-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich kommen. Tarifliche Regeln, so Korsmeier, sollten nicht in die Betriebe verlagert werden, wo Betriebsräte unter Druck geraten könnten. Die Arbeitgeber hätten die Vorwürfe bislang nicht öffentlich beantwortet.

Drohende dritte Streikwelle am Freitag

Sollte der Konflikt weiter eskalieren, kündigt die Gewerkschaft eine dritte Streikwelle am Freitag an, mit noch mehr Betrieben im 24-Stunden-Streik. Im Rhein-Sieg-Kreis würde es in dem Fall die Walterscheid GmbH in Lohmar treffen.