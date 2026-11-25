Auszeichnung zur Sessionseröffnung

Matthias Esch ist vom Bund Deutscher Karneval e.V. (BDK) mit dem BDK-Verdienstorden „Stern mit Brillanten“ ausgezeichnet worden. Die Ehrung erfolgte zur feierlichen Sessionseröffnung, mit der die Karnevalssession beginnt. Die Auszeichnung würdigt sein besonderes ehrenamtliches Engagement für das heimatliche Brauchtum Fasching, Fastnacht und Karneval. Überreicht wurde sie von Horst Meurer, Präsident des Regionalverbandes Rhein-Sieg-Eifel im BDK. Der Orden ist die höchste Auszeichnung des BDK, der als Dachverband die Karnevalsvereine in Deutschland vertritt. Er wurde vor etwa einem Jahr geschaffen.

Seit 1963 Mitglied der Großen KG Sieglar

Esch trat schon 1963 der 1. Großen Karnevalsgesellschaft Sieglar 1925 bei. Zehn Jahre später, 1973, übernahm er das Amt des Literaten sowie das des Kassierers. Das Amt des Literaten gab er später an seinen Enkel Jakob Esch ab. Das Amt des Kassierers führt er bis heute ehrenamtlich aus. Damit trägt er seit Jahrzehnten organisatorisch und finanziell Verantwortung im Verein und ist seit dem Eintritt Mitglied der Gesellschaft.

Über 60 Jahre Einsatz für das Brauchtum in Sieglar

In über 60 Jahren hat sich Esch für Karneval und Brauchtum in seinem Stadtteil eingesetzt. Sieglar gehört zur Stadt Troisdorf im Rhein-Sieg-Kreis. In dieser Zeit ist die Große KG zu einem besonderen Verein mit rund 130 Mitgliedern gewachsen. Die Gesellschaft pflegt damit ein lebendiges Vereinsleben in Sieglar, das über die Session hinaus Gemeinschaft stiftet und das örtliche Brauchtum bewahrt.

Anerkennung für den Einsatz vieler Vereinsmitglieder

Die Auszeichnung ist für Esch und seine Gesellschaft auch eine Anerkennung für den Einsatz vieler Vereinsmitglieder, die das Vereinsleben tragen und die Bedeutung der Gesellschaft im Brauchtum der Region sichtbar machen. (jv)