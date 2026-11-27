Das Siegburger Amtsgericht hat eine 36-jährige Mutter von vier Kindern wegen Körperverletzung verurteilt. Nach Überzeugung des Gerichts hatte sich die Kölnerin bei einem Streit in einem Troisdorfer Indoor-Spielplatz auf ihre 45-jährige Kontrahentin aus Hennef, ebenfalls Mutter zweier Kinder, gestürzt und sie misshandelt.

Streit unter Kindergeburtstagsgästen im Indoor-Spielplatz

Im Prozess geht es um einen Vorfall, der sich am 6. Juli 2025 zugetragen hat. Die beiden Frauen sind an diesem späten Sonntagnachmittag mit unterschiedlichen Kindergeburtstags-Gesellschaften in der Spiel-Halle. Kinder beider Gruppen bekommen sich in die Wolle, eine Mutter bescheinigt den größeren Kindern der anderen Gruppe, sich „asozial“ zu verhalten. Deren Mütter wollen das klären und gehen zum Tisch der anderen.

Schwere Verletzungen und Folgen für das Opfer

Und dann? Bei einem Wortgefecht gerät die Kölnerin in Rage, stürzt sich auf die Henneferin. Beide gehen zu Boden, die Kölnerin setzt sich auf die Henneferin, stößt laut Gericht mindestens zwei Mal ihren Kopf auf den Boden. Körperlich erleidet das Opfer ein Schädelhirntrauma, einen Nasenbeinbruch, einen Tinnitus, zeitweise Lagerungsschwindel, Migräne und Schlafstörungen. Der Familienurlaub in der Türkei muss ausfallen.

Zeugin sagt per Video aus

Die Schäden an der Seele der Henneferin sind laut eines fachärztlichen Attests so gravierend, dass sie wegen akuter Rückfallgefahr nicht in dem Siegburger Gerichtssaal erscheinen muss. Verteidiger Wolfgang Kurtenbach kritisiert diese Entscheidung, Richter René Dabers antwortet, dass ihm ein persönliches Erscheinen auch lieber gewesen wäre: „Ich bin aber kein Mediziner und kann mich nicht einfach darüber hinwegsetzen.“

Der Eingang zum Amtsgericht. Copyright: Brockmeier

Stattdessen wird die Frau in einem anderen Raum als erste Zeugin aufgerufen. Ihr Videobild wird auf zwei großen Monitoren im Gerichtssaal gezeigt. Die Anspannung ist ihr anzumerken. Sie berichtet über die Eskalation: „Die Angeklagte lag wie eine Wrestling-Kämpferin auf mir und hatte meine Arme unter ihre Beine geklemmt.“ Sie habe das Bewusstsein verloren. Als sie wieder zu sich gekommen war, verließ sie mit ihrer Gruppe die Spielplatz-Halle. Danach erst spürte sie die Schmerzen, kam für vier Tage ins Siegburger Krankenhaus.

Angeklagte schildert die Situation anders

Vor der Henneferin haben die Angeklagte und ihr Verteidiger Wolfgang Kurtenbach ihre Version geschildert: Die Situation sei zunächst verbal eskaliert, dann, so der Verteidiger, „gingen beide Damen im Gerangel zu Boden. Sie haben sich gegenseitig an den Haaren gezogen, das war’s.“ Seine Mandantin sagt, die Kontrahentin sei mit einer großen Gruppe, darunter auch Männer, an ihrem Tisch aufmarschiert und habe ihr später eine Kette kaputtgerissen.

Widersprüchliche Zeugenaussagen

Die weiteren Zeuginnenaussagen sind zum Teil unterschiedlich, zum Teil gegensätzlich. Der einzige männliche der zehn Zeugen, ein 42-jähriger Sankt Augustiner, spricht von einer „Frauenschlägerei“. Was das sei? „Die ziehen sich an den Haaren.“

Gericht verhängt Geldstrafe und Schmerzensgeld

Bevor der Richter gegen 17.30 Uhr das Urteil verkündet, werden die finanziellen Verhältnisse erörtert: Die vierfache Mutter geht keiner Erwerbstätigkeit nach, der Ehemann hat 2400 Euro Krankengeld, es gibt 1036 Euro Kindergeld. Die Höhe der Tagessätze einer Geldstrafe bemessen sich nach dem Einkommen. Der Richter verurteilte die Angeklagte schließlich zu 120 Tagessätzen à fünf Euro, also 600 Euro Geldstrafe. Zudem muss sie 4000 Euro Schmerzensgeld an die Henneferin zahlen. Anwältin Alexandra Seidenkranz hatte 10.000 Euro gefordert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.