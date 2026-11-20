„Yu kommt gleich“, sagt Daniela Christ, die Mutter des Musikers, ganz so, als würde man ihn zum Spielen abholen. Kurz darauf erscheint er, mit leicht verstrubbeltem Haar und etwas schüchternem Lächeln. Auf den ersten Blick ist da nichts, was ein auf seinen Status als erfolgreicher Musiker schließen lässt. Ein normaler 23-Jähriger.

Dabei hat er mit seinen jungen Jahren bereits drei Alben geschrieben und herausgebracht und mehrere Touren gespielt. Seine erfolgreichsten Songs haben auf Spotify zwischen 10 und 15 Millionen Streams. Im Januar spielt er ein Konzert in der Live Music Hall in Köln, in die rund 1500 Zuschauer passen. Sein Erfolg wird immer größer.

Erfolg durch Verletzlichkeit

Und das, obwohl er in seinen Liedern und den Ansagen für die Songs sehr persönlich wird. „Ich zeige mich sehr verletzlich, auch weil ich glaube, wenn man das tut, hören einem die Leute eher zu. Man bekommt eine Art Vertrauensvorschuss.“ Beispiele sind etwa Songs wie „Therapieplatz“ von 2025, in dem es unter anderem um sein Aufwachsen ohne Vater und das belastete Verhältnis zum Stiefvater geht, auch „Renn!“ vom aktuellen, in diesem Jahr erschienenen Album spielt auf unterschiedliche Weise mit Verletzlichkeit und der eigenen Psyche. „Beide sind schon sehr autobiografisch“, gibt Yu unumwunden zu und zeigt so direkt dort, am Küchentisch in seinem Elternhaus, wie entwaffnend Verletzlichkeit sein kann.

Vom Battlerap zum Bekenntnis

Dabei war es nicht von Anfang an so. Eigentlich sollte Musik seine Rüstung sein. Yu kommt aus dem Hip Hop und Rap, er hat früh begonnen zu freestylen (also spontan Rap zu improvisieren) und hat sich für Battlerap interessiert, bei dem zwei Musiker gegeneinander antreten, um zu zeigen, wer besser ist. Teil des Spiels ist es auch, Gegner zu beleidigen. Insofern hilft es, aus sich selbst eine Kunstfigur, ein Bühnen-Ich zu erschaffen.

„Am Anfang war mein Ziel in der Musik, mich niemals so zu zeigen“, sagt er. Er habe politische Songs gemacht, ist für seine TExte in Rollen geschlüpft und hat viel kritisiert. Und irgendwann habe er sich angesehen und gedacht: „Alter, was bin ich für ein Lappen?“ Da habe er beschlossen, seine private, verletzbare Seite zu zeigen. Ganz am Anfang auch, das sagt er offen, weil er sich davon versprochen hat, ein größeres Publikum zu erreichen. „Mittlerweile habe ich diesen Gedanken aber abgelegt.“ Lieber für ein kleines Publikum ehrliche Musik machen, sagt er und schränkt sofort ein: „Das ist aber vielleicht auch nur mein Privileg, was da spricht.“

Troisdorf und der Drang auszubrechen

Und Troisdorf, wo er geboren und aufgewachsen ist? Das sollte doch in derart privaten Texten auch vorkommen... Namentlich wird die Stadt nicht erwähnt, aber in den autobiografischen Songs geht es immer auch um den Drang, auszubrechen. Bei „Renn!“ ist es sogar das zentrale Thema.

„Renn, kleiner Mensch, renn/Renn durch Felder und Wiesen/Steig in den nächsten Zug“ heißt es da im Refrain. Das hat Yu irgendwann getan. Seit 2024, mit dem ersten Erfolg, ist er losgezogen und bisher nicht mehr wirklich angekommen. Oft sei er noch im Kölner Raum, schlafe dann bei seiner Mutter. Er habe eine Wohnung „für die ich miete zahle“, die ist aber eine Mischung aus Kleiner-Jungs-Traum mit allerlei Gadgets von der Slushie-Maschine bis zum riesigen Fernseher auf der einen Seite und auf der anderen Seite einem Studio mit vielen Instrumenten, also eher einem Ort zum Arbeiten.

Yu erinnert sich an erste Freiheit. Copyright: Mick Schulz

Die Laterne am Bayernweg

Troisdorf macht ihn offensichtlich nicht melancholisch oder erfüllt ihn mit viel Nostalgie. Aber es gibt doch ein paar Orte in der Nachbarschaft, die Bedeutung haben. Der Wichtigste ist nur halb ein Ort, und halb eine Persönlichkeit. Die Straßenlaterne am Bayernweg vor dem Schulzentrum in Sieglar, hinter den Bushaltestellen, wo die Straße etwas breiter wird. „Die habe ich oft besucht und ihr meine Lieder vorgesungen.“ Meist mitten in der Nacht, denn Yu wollte damals möglichst niemanden sehen. Er sei oft allein gewesen und die Laterne als Publikum war genau richtig. „Mal war sie Kumpel, mal Geliebte, ganz nachdem, was der Song genau brauchte.“ Tatsächlich gibt es sogar eine Ton-Aufnahme, die er mit dem Handy von sich an der Laterne gemacht hat. Damals wurde er unterbrochen, von einem leicht alkoholisierten Mann, der ihm einen Schluck aus der Flasche anbietet und fragt „Warum sitzt du eigentlich alleine hier?“ Yus Antwort: „Ich, ich nehm' was auf, еinfach nur.“ Die Aufnahme ist das erste Stück auf seinem Album „Please Hold the Line“ von 2024. Man hört sie zwar nicht, aber so ist die Laterne auf dem Album gelandet.

Der Europaplatz und der erste Hauch von Freiheit

Ein weiterer wichtiger, gar nicht melancholischer Ort ist der Europaplatz. Hier hat Yu als Kind gespielt. „Ich bin damals am Sonntag Brötchen holen gegangen und bekam immer noch einen Euro mehr mit. Damit bin ich dann in den Kiosk gegangen und habe mir Star Wars Sammelkarten geholt.“ Aus diesem Erinnerung stellt er fest: „Damals habe ich vielleicht das erste Mal Freiheit gespürt. Diesen Euro für etwas auszugeben, was mir einfach Spaß macht, das fühlte sich gut an.“

Ein sensibler Mensch mit erarbeiteter Neugier

Wenn man ihm zuhört, ist klar, dass er ein sehr sensibler Mensch ist, der sich viele Gedanken macht und der neugierig ist. Die Neugier allerdings ist erarbeitet. Als Kind habe er sich jede schlechte Erfahrung sehr zu Herzen genommen. Heute sagt er, mit etwas Stolz in der Stimme, als Erwachsener sei das anders. „Meine Haltung war: Menschen sind eh alles Arschlöcher. Wir sind als Menschen oft viel zu schnell urteilend. Heute weiß ich, dass es immer weiter geht, eine Erfahrung bedeutet am Ende nur eine Erfahrung. Das zu wissen hilft sehr.“

Briefe von Fans und ein Tattoo am Hals

Auf die Frage, ob er seinem jüngeren Ich etwas sagen würde, vielleicht einen seiner Songs schicken, muss er kurz nachdenken. „Ich hätte mir das sehr gewünscht damals, etwas zu hören wie Renn.“ Vor allem, sagt er, die Passage über Fehler: „Mach Fehler, mach’s falsch, sei cringe und sei weird,/tätowier dir den Hals, sei du, sei zu viel.“ Statt seinem jüngeren Ich kann er heute den Besuchern seiner Konzerte dieses Gefühl mitgeben. Er bekomme „Berge von Briefen“ nach Live-Shows. Die meisten davon von Fans, die jünger sind als er. Einmal habe er aber auch einen von einer Frau Mitte 40 bekommen. Auch die sei sehr berührt gewesen von seiner Musik und der Offenheit und Verletzlichkeit, die er auf der Bühne zeigt.

Er lebt heute in einer Freiheit, die etwas größer ist als Star Wars Karten und die er sich erarbeitet hat. In der Schule, auch in der Familie sei er immer der Außenseiter gewesen, sagt er, das seltsame Kind, das irgendwann nur noch Musik gemacht hat. Seinen Hals hat er wie im Song übrigens tatsächlich tätowiert, dort steht „I don't fucking care“. Darauf angesprochen meint er lachend: „I don't care, was irgendwer sagt, aber eigentlich care ich sehr.“